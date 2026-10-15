Este viernes se reanuda el juicio contra Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz

Este viernes se pondrá nuevamente en marcha el proceso judicial contra Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. La audiencia se llevará a cabo ante el Tribunal en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada donde está previsto el testimonio de cinco personas. Según confirmó el abogado representativo de la familia de la víctima, Fernando Burlando, la ronda de declaraciones estará integrada por cuatro testigos bajo reserva de identidad y una perito.