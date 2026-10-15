Este viernes se reanuda el juicio contra Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz
De acuerdo a lo revelado por el querellante Fernando Burlando, el juicio retoma su curso con la declaración de cinco testigos.
Este viernes se pondrá nuevamente en marcha el proceso judicial contra Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. La audiencia se llevará a cabo ante el Tribunal en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada donde está previsto el testimonio de cinco personas. Según confirmó el abogado representativo de la familia de la víctima, Fernando Burlando, la ronda de declaraciones estará integrada por cuatro testigos bajo reserva de identidad y una perito.
El reinicio del debate quedó fijado para las 11:30, luego de que el tribunal integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro rechazara el planteo de nulidad presentado por los abogados defensores del músico, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes buscaban impugnar la pericia interdisciplinaria realizada en la causa.
Qué dice la pericia sobre el estado de salud mental del músico
El informe del Cuerpo Médico Forense no advirtió una alteración de las facultades psíquicas de Álvarez. Sin embargo, los peritos de la defensa Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego manifestaron su desacuerdo con esa conclusión y señalaron que, durante la evaluación, el músico “no se encontraba lúcido”.
La diferencia de criterios se convirtió en uno de los ejes de la controversia judicial, en un proceso en el que se discute si el cantante está en condiciones de afrontar el juicio con las garantías correspondientes. La defensa había pedido que se tuvieran en cuenta los antecedentes de los profesionales que lo atendieron durante sus internaciones.
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