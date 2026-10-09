La Justicia rechazó el pedido de nulidad de la pericia de Pity Álvarez y confirmó la continuidad del juicio

Los abogados también solicitaron, de manera subsidiaria, que declararan Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, los dos especialistas que firmaron el informe en disidencia. A su vez, pidieron convocar a los profesionales médicos y de salud mental que participaron en las internaciones del cantante, incluidos integrantes de los equipos de la Clínica Dharma y del Hospital Tornú.

El objetivo de esos pedidos era que se analizaran las diferencias entre los antecedentes clínicos del músico y las conclusiones de la evaluación oficial. La defensa sostuvo que esas contradicciones debían ser esclarecidas antes de avanzar con el debate oral.

Qué dice la pericia sobre el estado de salud mental del músico

El informe del Cuerpo Médico Forense no advirtió una alteración de las facultades psíquicas de Álvarez. Sin embargo, Herrera Milano y Gallego manifestaron su desacuerdo con esa conclusión y señalaron que, durante la evaluación, el músico “no se encontraba lúcido”.

La diferencia de criterios se convirtió en uno de los ejes de la controversia judicial, en un proceso en el que se discute si el cantante está en condiciones de afrontar el juicio con las garantías correspondientes. La defensa había pedido que se tuvieran en cuenta los antecedentes de los profesionales que lo atendieron durante sus internaciones.