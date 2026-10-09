La Justicia rechazó el pedido de nulidad de la pericia de Pity Álvarez y confirmó la continuidad del juicio
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 desestimó el planteo de la defensa del músico, que cuestionaba la validez del informe interdisciplinario.
La Justicia rechazó el pedido de nulidad de la pericia interdisciplinaria solicitado por la defensa de Pity Álvarez y resolvió que continúe el juicio oral por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación había sido realizada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, quienes cuestionaron el procedimiento utilizado para elaborar el informe del Cuerpo Médico Forense. Según argumentaron, el documento habría estado sustancialmente preparado antes de que los especialistas realizaran el intercambio y la deliberación técnica que debían preceder a sus conclusiones.
Con el rechazo del planteo, el debate continuará el viernes 16 de octubre, a partir de las 11.30. La defensa también había solicitado que se suspendiera la audiencia prevista y que se realizara un nuevo examen al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.
Qué cuestionó la defensa de Pity Álvarez
En un escrito de 22 páginas, los representantes legales del músico pidieron que el informe fuera declarado inválido e “ineficaz”. Además, reclamaron la recusación de los peritos oficiales que firmaron el dictamen, al considerar que habían documentado sus conclusiones antes de completar la evaluación interdisciplinaria.
Los abogados también solicitaron, de manera subsidiaria, que declararan Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, los dos especialistas que firmaron el informe en disidencia. A su vez, pidieron convocar a los profesionales médicos y de salud mental que participaron en las internaciones del cantante, incluidos integrantes de los equipos de la Clínica Dharma y del Hospital Tornú.
El objetivo de esos pedidos era que se analizaran las diferencias entre los antecedentes clínicos del músico y las conclusiones de la evaluación oficial. La defensa sostuvo que esas contradicciones debían ser esclarecidas antes de avanzar con el debate oral.
Qué dice la pericia sobre el estado de salud mental del músico
El informe del Cuerpo Médico Forense no advirtió una alteración de las facultades psíquicas de Álvarez. Sin embargo, Herrera Milano y Gallego manifestaron su desacuerdo con esa conclusión y señalaron que, durante la evaluación, el músico “no se encontraba lúcido”.
La diferencia de criterios se convirtió en uno de los ejes de la controversia judicial, en un proceso en el que se discute si el cantante está en condiciones de afrontar el juicio con las garantías correspondientes. La defensa había pedido que se tuvieran en cuenta los antecedentes de los profesionales que lo atendieron durante sus internaciones.
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