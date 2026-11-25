"Felicitas reconoce su error, que tuvo una conducción imprudente, antirreglamentaria, pero realmente nunca tuvo intenciones de matar ni despreció la vida de Armand", agregó el abogado.

Los abogados de la imputada señalaron, además, que los medios de prensa habían construido “una caricatura monstruosa” de la chica que, a partir de este trágico episodio, y en especial porque ella misma llegó a referirse a sí misma de esa forma en sus redes sociales, es conocida como “La Toretto”, referencia al personaje de Rápidos y Furiosos, la saga cinematográfica que hace de la velocidad desmedida al volante un culto.

Según publicó el diario platense El Día, los defensores describieron el comportamiento de Alvite como el de una “conductora joven e inexperta” y encuadraron su conducta relativa al hecho mortal como un “obrar negligente en el marco de una conducción vehicular”.

“El conductor imprudente en un siniestro vial no busca la muerte de nadie; no salió con un arma a matar: incurrió en una infracción de tránsito imperdonable”, argumentaron los abogados para cuestionar la acusación por homicidio simple con dolo eventual y cimentar la postura de que la tipificación del hecho debería ser la del homicidio culposo, que es aquel que se comete por imprudencia, impericia o negligencia.

Al respecto, los abogados particulares de Alvite solicitaron que se aplique el monto mínimo de la pena prevista para las acciones atribuibles a la acusada en este caso.

En el debate quedó probado que Alvite cruzó al menos seis semáforos en rojo circulando a mayor velocidad que la permitida hasta que, en el cruce de 13 y 532, embistió con el VW Gol que conducía a Armand, un músico de 36 años.

En tal caso, la pena mínima requerida sería de tres años de prisión, tres veces menos que lo que pidieron el fiscal Martín Chiorazzi (10 años y 20 de inhabilitación) y los abogados querellantes por la familia Armand, Fernando y Delfina Burlando, que reclamaron una sentencia de 11 años de prisión.