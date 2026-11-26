Frente a la repercusión, su abogado, Diego Storto, salió al cruce en diálogo con C5N y respaldó el rodaje, sosteniendo que el músico respetó las condiciones impuestas por la Justicia. “Yo estoy contento con las imágenes. Callejero Fino está haciendo música, que es lo que él hace. Está trabajando en su estudio. No hizo nada que no esté bien, al contrario, está trabajando. Salió de la cárcel, está en su casa, está generando trabajo. De él viven un montón de familias”, sostuvo.

Asimismo, el defensor remarcó que durante la filmación no hubo presencia de alcohol ni armas, y subrayó: “Él está generando dinero en su casa, lo cual no está prohibido”. En esa línea, detalló las obligaciones que rigen sobre su representado: “No puede irse de su casa, no puede consumir alcohol ni cometer delitos”.

Para Storto, el cantante muestra una actitud responsable frente al proceso que atraviesa. “Él reconoció su error y lo está pagando. Ahora quiere seguir creciendo”, afirmó.

Por último, anticipó que pedirán permiso para realizar un evento solidario y gestionar una autorización que le permita regresar a los escenarios en vivo. “Las cárceles no resocializan”, agregó.