Caso Tehuel: piden que el jurado incluya a personas trans
El planteo fue presentado ante un tribunal de La Plata, cuenta con el respaldo de la Fiscalía y podría dar lugar a una conformación inédita en la Justicia bonaerense.
El segundo juicio por el crimen de Tehuel de la Torre podría abrir una discusión inédita en la Justicia argentina sobre la composición de los jurados populares. Es que la representación legal de la madre del joven solicitó que cuatro de los doce ciudadanos que deberán decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Oscar Alfredo Montes sean personas trans. Para ello, planteó la inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal bonaerense que establece que los jurados deben estar integrados por seis hombres y seis mujeres.
También solicitó la creación de un padrón de potenciales jurados trans y no binarios para causas por transhomicidios, transfemicidios y homicidios de personas no binarias.
El pedido fue reiterado este viernes durante una audiencia preliminar al juicio oral, prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata. La presentación original había sido realizada el 10 de septiembre de 2024 por los abogados Cristian Ariel González y María Dolores Amaya, pero todavía no había sido resuelta.
La iniciativa había sido presentada en 2024, pero hasta ahora no fue tratada. En aquella ocasión, se pidió que el tribunal ordenara la creación del registro y convocara públicamente a personas travestis, trans y no binarias, con difusión de organizaciones del colectivo.
Durante la audiencia de este viernes, González volvió a insistir con el requerimiento, aunque esta vez propuso un cambio: que entidades como el Frente Nacional Orgullo y Lucha y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) intervengan en la elaboración del listado.
La fiscalía a cargo de Martín Chiorazi acompañó la petición. Si el tribunal la acepta, podría conformarse el primer jurado popular con un cupo específico para personas trans, según los impulsores. El juicio todavía no tiene fecha de inicio.
El antecedente de un jurado indígena en Chaco
Como antecedente, los representantes de la familia mencionaron un juicio por jurados realizado en octubre en Charata, provincia de Chaco.
En ese proceso participaron doce integrantes del pueblo moqoit. Tanto el acusado como las víctimas pertenecían a esa comunidad.
La selección se realizó mediante un mecanismo contemplado por la legislación chaqueña, con padrones del Instituto del Aborigen Chaqueño.
El juicio también contó con interpretación simultánea entre castellano y lengua moqoit para quienes la necesitaran.
La desaparición de Tehuel y la condena al primer acusado
Tehuel de la Torre tenía 21 años cuando desapareció el 11 de marzo de 2021. Ese día salió de su casa en Alejandro Korn para dirigirse a una presunta entrevista laboral.
El joven llegó hasta la vivienda de Luis Alberto Ramos, donde también estuvo Oscar Alfredo Montes. Ambos fueron las últimas personas que estuvieron con él antes de su desaparición.
En un primer momento, los sospechosos aseguraron a la Policía Bonaerense que Tehuel había abandonado la vivienda temprano. Sin embargo, los investigadores encontraron una fotografía de los tres tomada a las 20.42 de aquella jornada.
La imagen, recuperada de la cuenta de Google del joven, contradijo la versión de los acusados.
Durante la investigación también encontraron la campera y el teléfono celular de Tehuel quemados frente a la vivienda de uno de los sospechosos.
Meses después, las pruebas de ADN determinaron que una mancha de sangre encontrada en una pared interior de la casa de Ramos coincidía con el patrón genético de la familia del joven.
En 2024, la Justicia condenó a Luis Alberto Ramos a prisión perpetua por homicidio agravado por odio a la identidad de género.
Montes, señalado como coautor del crimen, todavía debe enfrentar su juicio por jurados.
Pese a los numerosos allanamientos y rastrillajes realizados en campos, basurales, bañados y otros sectores de la zona, el cuerpo de Tehuel nunca fue encontrado.
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