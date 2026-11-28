La fiscalía a cargo de Martín Chiorazi acompañó la petición. Si el tribunal la acepta, podría conformarse el primer jurado popular con un cupo específico para personas trans, según los impulsores. El juicio todavía no tiene fecha de inicio.

El antecedente de un jurado indígena en Chaco

Como antecedente, los representantes de la familia mencionaron un juicio por jurados realizado en octubre en Charata, provincia de Chaco.

En ese proceso participaron doce integrantes del pueblo moqoit. Tanto el acusado como las víctimas pertenecían a esa comunidad.

La selección se realizó mediante un mecanismo contemplado por la legislación chaqueña, con padrones del Instituto del Aborigen Chaqueño.

El juicio también contó con interpretación simultánea entre castellano y lengua moqoit para quienes la necesitaran.

La desaparición de Tehuel y la condena al primer acusado

Tehuel de la Torre tenía 21 años cuando desapareció el 11 de marzo de 2021. Ese día salió de su casa en Alejandro Korn para dirigirse a una presunta entrevista laboral.

El joven llegó hasta la vivienda de Luis Alberto Ramos, donde también estuvo Oscar Alfredo Montes. Ambos fueron las últimas personas que estuvieron con él antes de su desaparición.

En un primer momento, los sospechosos aseguraron a la Policía Bonaerense que Tehuel había abandonado la vivienda temprano. Sin embargo, los investigadores encontraron una fotografía de los tres tomada a las 20.42 de aquella jornada.

La imagen, recuperada de la cuenta de Google del joven, contradijo la versión de los acusados.

Durante la investigación también encontraron la campera y el teléfono celular de Tehuel quemados frente a la vivienda de uno de los sospechosos.

Meses después, las pruebas de ADN determinaron que una mancha de sangre encontrada en una pared interior de la casa de Ramos coincidía con el patrón genético de la familia del joven.

En 2024, la Justicia condenó a Luis Alberto Ramos a prisión perpetua por homicidio agravado por odio a la identidad de género.

Montes, señalado como coautor del crimen, todavía debe enfrentar su juicio por jurados.

Pese a los numerosos allanamientos y rastrillajes realizados en campos, basurales, bañados y otros sectores de la zona, el cuerpo de Tehuel nunca fue encontrado.