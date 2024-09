Esteban Lamothe fue visto con una actriz de la serie "Envidiosa" y se desataron los rumores de romance

"Lamothe saliendo con La China de Envidiosa. Finde en Cardales y chape", escribió el conductor de LAM en su cuenta de X (ex Twitter).

Como era de esperarse, el posteo no tardó en viralizarse y los comentarios de los seguidores no tardaron en aparecer. Hasta el momento, ninguno de los artistas se expresó sobre el tema.

Lamothe saliendo con La China de #Envidiosa finde en Cardales y chape pic.twitter.com/ts70YWO4qO — A N G E L (@AngeldebritoOk) September 29, 2024

Esteban Lamothe reveló cuál es su fetiche sexual: "Me gusta..."

Dueño de un carisma excepcional, Esteban Lamothe acaba de hacer una de las confesiones más inesperadas de su intimidad. Durante la última transmisión de su streaming Blender, junto a Gonzalo Heredia y Gaia Moldavsky, hablaron de los gustos más personales a la hora de tener sexo.

Y fue allí cuando Esteban Lamothe habló sin tapujos del aroma que levanta su temperatura cuando está con una mujer en la cama. La confesión comenzó con un detalle que reveló Gonzalo Heredia también haciendo referencia a lo que el sexo implica.

Sin filtro y también muy tranquilo con su confesión, Heredia dijo: “Me calienta que la media esté media floja. Y voy a tirar otra más. La pierna, cuando te raspan los pelos... ¿viste el raspaje? ¿la lija? Vos me das lija y papi está...”. A lo que le añadió su inclinación: “La ropa interior corrida y el algodón medio gastado".

Tal es así que, en esa misma línea, Lamothe habló del sentimiento que le genera el olfato en la privacidad. “Me gusta el olor a con... las mujeres que se lavan mucho no tienen olor ni gusto a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia, pero sí que tenga gusto a vagina", fueron sus palabras exactas.

En ese sentido, sumó: “Que tenga un poquito de olor a con... Es verdad que las mujeres que se lavan mucho no tienen olor a nada, gusto a nada y eso no está bueno”.

“No quiero que esté sucia pero que tenga gusto a con... porque sino me chuparía una pi.. y me quiero chupar una con... que tenga gusto a con...”, cerró el actor dejando a todos sus compañeros sin palabras.

Esteban Lamothe