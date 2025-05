Momi Giardina reveló cómo es Marcelo Tinelli en el sexo y sorprendió: "Dije la verdad..."

Sin embargo, la sorpresa vino enseguida, cuando la especialista en polígrafos reveló: "Mintió". La respuesta generó una ola de carcajadas en el estudio, incluyendo a la propia Momi, quien intentó salir del paso con humor y dijo: "Yo dije la verdad...".

¿Cuál es la verdadera historia entre Momi Giardina y Marcelo Tinelli?

El vínculo entre Momi y Marcelo Tinelli fue tema del que se habló durante varios meses, hasta que, entre bromas y comentarios en televisión, la actriz y humorista dio indicios claros de que hubo más que una simple amistad.

Todo comenzó cuando Flor Vigna, presente en el programa, quiso despejar las dudas que también tenía el público: “Voy a ocupar el lugar de la gente acá. A mí me quedó la duda. ¿Vos has salido con Tinelli o no? Yo quiero saber todo”, preguntó sin rodeos.

Momi, entre risas y simulando desentendimiento, evitó la respuesta directa al principio, mientras los chistes desviaban el foco de la conversación.

Fue entonces cuando el Pollo Álvarez, quien reemplazaba a Nico Occhiato en la conducción, retomó el hilo con una simple pero directa pregunta: “¿Cuál era la pregunta?”. A lo que Momi respondió con una frase que no dejó lugar a dudas: “Ah, sí. Un poco comí, ahí”. Luego, con su característico sentido del humor, remató: “Yo en mi carrera lo dije: pete a pete”, provocando nuevas carcajadas en el estudio.

Finalmente, Momi decidió hablar con mayor claridad sobre su vínculo con el reconocido conductor: “Con Marcelo, típico, somos buenos amigos. La verdad es que somos buenos amigos. Nada. Amo a Marce, pero bueno, en un momento hubo algo así, una cosa. Para qué negarlo”, expresó con naturalidad.