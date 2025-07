Fernanda Iglesias destrozó a Yanina Latorre: "Nadie te cree la imagen de familia feliz"

Acto seguido, Iglesias disparó con munición pesada: “Yanina mezcla todo, dijo que mangueo arroz, que muestro la SUBE, que soy pobre, que soy mala madre, que estoy enferma... Te voy a decir algo Yanina, todo esto que vos decís de mi, no cambia el hecho de que tu marido te mete los cuernos”.

fernanda iglesias

La panelista profundizó su ataque, asegurando que la infidelidad de Diego Latorre es un secreto a voces: “Todo el mundo lo sabe, todo el mundo habla atrás tuyo, sos la comidilla de todo el mundo porque él te sigue metiendo los cuernos. El tema es que nadie se anima decírtelo porque te tienen miedo”. De esta manera, Iglesias trajo a colación el affaire mediático que el comentarista deportivo mantuvo años atrás con la fallecida Natacha Jaitt.

Tras asegurar que Yanina Latorre no tiene “escrúpulos”, Fernanda Iglesias remarcó: “Yo no te tengo miedo porque me cansé de que digas mentiras sobre mí. Yanina, todo el mundo sabe que tu marido te mete los cuernos. Y esa imagen de familia que vos querés mostrar no te la cree nadie. Nadie te cree lo de la familia feliz, todo el mundo habla a tus espaldas y se ríen de vos porque saben lo que pasa de verdad”.

La panelista también reveló un mensaje que, según ella, le envió la madre de la conductora, el cual decía: “¡No sabes la vida que tiene Yanina!”. En este contexto, Iglesias lanzó otra pregunta retórica: “¿Qué vida tenés? ¿Te comprás una carterita de cinco mil dólares? Yo me compro una carterita de 20 mil pesos, igual puedo ser feliz. ¿Te hace feliz la plata? No, porque tu vida es un infierno porque tu marido te mete mucho los cuernos”.

Iglesias también se refirió a las actitudes que Yanina Latorre ha adoptado desde que asumió su rol de conductora en América TV. “Todo lo que te está pasando a vos Yanina ahora, esto que estás en la cúspide, que sos bárbara, que sos divina y hacés 7 puntos de rating en el prime time de América, a mí ya me pasó porque yo empecé a los 20 años y a los 30 trabajaba en un programa muy exitoso, Duro de domar, con el que nos ganamos todos los premios, fuimos felices y muy exitosos”.

En un tono más reflexivo, Iglesias continuó: “Ya me pasó. Yo ya ahora estoy tranquila. Sigo trabajando y trato de dar lo mejor de mí, pero no estoy tan desesperada por el ‘llegué’. Decís que llegaste, ¿a dónde llegaste? Tenés un programa en América… ¿Y tu casa? ¿Cómo está?”. En ese sentido, aseguró que, para ella, lo más importante es su familia, sus hijos y su hogar.

Para respaldar sus dichos, Iglesias mostró varios audios de apoyo que recibió de su exmarido, el productor televisivo Pablo Nieto, de excompañeros de trabajo e incluso de un exnovio. Finalmente, la periodista expuso su frustración: "Me da bronca que mienta tanto...". Y concluyó, reconociendo sus propias falencias, pero desmarcándose de las acusaciones de Yanina: "Tengo miles de defectos, soy malhumorada, tengo mal carácter, discuto... Pero no soy maltratadora".