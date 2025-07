Yanina Latorre reconoció la nueva infidelidad de Diego y destruyó a Fernanda Iglesias: "A mí me funciona"

"Esto te grafica, Fernanda. Vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron. A vos te desestabiliza el cuerno, creés que a mí me pasa lo mismo, me chupa tres... Sos tan mediocre", comenzó diciendo Yanina.

Y siguió: "Le buscás m... a Diego porque yo estoy acá y vos en tu casa mirándome porque no llegaste a nada por algo. No durás en ningún trabajo, fajaste a Andrea Taboada, tengo denuncias de violencia en Canal 9 porque maltratabas trabajadores".

Más adelante, Yanina leyó un comunicado que refuerza sus dichos: "En SATSAID repudia el comportamiento de la panelista Fernanda Iglesias, quien viene ejerciendo violencia laboral de manera sistemática y sostenida en el tiempo para con los trabajadores de Canal 9. En este caso, sucedió en el área de maquillaje, pero ha habido otras situaciones en diferentes sectores del canal".

Embed - EL DESCARGO DE YANINA LATORRE CONTRA FERNANDA IGLESIAS: "Sos una psicópata y una sociópata"

"Sos una psicópata y una sociópata, googleá el concepto y el término", remarcó. "Hace cuatro días que me estás amenazando y extorsionando. Y la gente me empezó a putear a mí. Yo qué tengo la culpa con lo que hacés vos, lo que hace Diego. Háblenme de mí, loco. Si me quieren carpetear y me quieren encontrar mierda, encontrale mierda a Yanina Latorre, boluda, no a Diego Latorre. Sos una pobre mina", disparó.

Volviendo a las versiones de un engaño, Yanina reclamó: “¿Qué le buscás m... a Diego? ¿Qué sabés lo que pasó hace un año entre nosotros? ¿Si yo lo sé o no? Yo tengo una familia que es lo que vos no tenés”.

“Sabés lo mediocre que hay que ser para estar cuatro días amenazando a un tipo, porque lo amenazaste a Diego. Seguramente, al que le preocupa que la gente sepa con quién cog... o no es a Diego”, sostuvo. Y reclamó: “A mí me chupa tres ca... A mí me funciona esta familia. ¿Y vos quién sos para decidir que mi familia deje de funcionar?”.

Para cerrar, Yanina lanzó: "Tengo dos hijos que me aman, que me apoyan y que me están bancando. Vos no cuidás a tus hijos. No tenés instinto materno. Vos el sábado y el domingo, cuando estás deprimida, te importa más llorar y dormir que atender a tu pibe. Y eso sabés cómo se llama: ser una basura".

El descargo de Yanina Latorre en LAM

Después de hablar de la supuesta nueva infidelidad de Diego Latorre en su programa, Yanina fue a LAM y volvió a tocar el tema. Allí, habló de la reacción que tuvieron sus hijos y se mostró muy afectada por esto.

“Cuando empezó todo esto dije, bueno, por ahí se pasó dos pueblos el sábado, está bien, por ahí uno recapacita. Hay gente que te dice, ´no está bien´, ´está enferma´, yo creo que la maldad no tiene nada que ver con la enfermedad“, empezó Yanina Latorre.

Y siguió: “Hay mucha gente que está enferma, que no daña a nadie, pero pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, y empiezo a sentir que mis hijos están acosados”.

Luego comenzó a contar como le cayó la información a su hijo: “Mi hijo, Dieguito, que tiene 22 años, que me hizo llorar, por supuesto. Lo vi sufriendo. Obviamente porque sufre”.

“Cuando terminó el programa, un chico de 22 años que tiene otro tipo de vida, que no es televisivo, no es mediático, me pone: ´Te amo ma, sos lo máximo, de verdad, sos lo mejor que me pasó en la vida´“, cerró la panelista en el programa.