Tensión en LAM: fuerte cruce entre Nazarena Vélez y Yanina Latorre tras los dichos de Fernanda Iglesias

Fernanda Iglesias Yanina Latorre

"Yo la conozco mucho y, si una persona no está bien, yo trato de ver su accionar, hasta que te toca a vos. Nosotros (por LAM) la bardeamos ni bien salió, todo el tiempo, como bardeamos a la mayoría que se va", indicó Vélez, mientras recibía el rechazo de Pepe Ochoa y Yanina.

Y Nazarena arremetió: "Muchas veces nosotros hemos hecho el 'ya te voy a contar quién te caga', hacer una previa... es depende cómo lo tomes. Cuando vos lo hacés Pepe, no lo tomás como eso y muchas veces decís 'ya tengo algo, ya viene un cuerno'... No nos podemos asustar si hacemos lo mismo".

Y sumó contra Yanina: "Vos no amenazás, pero sí ponés una placa negra diciendo 'ya voy a contar, me está llegando más data". A esto, Latorre respondió: "Sí, pero es data, cosas que están pasando en un expediente con Wanda, que ellos son mediáticos y lo publican. En esta fue extorsionadora", indicó, refiriéndose a Iglesias.

Fue entonces cuando Nazarena respondió: "Te quiso lastimar a vos". Furiosa, la mediática esposa de Diego Latorre le devolvió: "Me estás comparando con Fernanda y no te lo voy a permitir. Es una mala persona. Me estás comparando una placa negra con una mina que le agarró un ataque y dijo 'disfruten, me voy a vengar' por un cuento de Damasia Ochoa -hermana de Pepe- que yo no había contado. No tenés razón. Cuando doy data, yo laburo y hago periodismo, no me compares, yo no soy ni carpeteadora ni amenazadora".

Mirá el cruce completo:

yanina latorre cruce nazarena vélez