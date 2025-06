Filtran la charla íntima entre la China Suárez y Mauro Icardi en Ibiza

“Se los vio conversando muy relajados, pero fue una charla profunda. Alguien que estaba ahí me contó que los escuchó hablar de todo un poco. Ella, según me dijeron, no se guardó nada. Fue muy frontal y se mostró bastante vulnerable", relató la periodista frente a las cámaras del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Cuando el conductor quiso saber cuáles fueron los ejes de esa conversación, Elbusto no escatimó en detalles: “Hablaban del Lamborghini rosa, del auto. Ella, constantemente, sacaba el tema de Wanda. Al parecer, había una especie de comparación permanente. Icardi trataba de calmarla, le pedía que no se enganchara con esas cosas. Incluso le aclaró que el auto no le interesaba, que si quería podía tener varios”.

China Suarez Icardi

Uno de los momentos que más sorprendió fue cuando la panelista reveló un comentario que le hicieron a Suárez sobre su rol como madre. “Alguien le dijo que sus hijos eran hermosos, y ella, sin vueltas, respondió: ‘Sí, hago hijos muy lindos’”. La frase, contundente y espontánea, retrata el tono distendido pero filoso de la charla.

Pero no todo fue liviandad. En un pasaje más íntimo, surgió el recuerdo de Rusherking, el ex de la actriz, por parte de los chicos. Según Elbusto, Icardi aprovechó esa situación para meter una broma con doble filo: “Les preguntaba a quién querían más, como chicaneando. Fue una especie de juego, pero con intenciones claras”.

Finalmente, la conversación derivó en cuestiones vinculadas a la paternidad. El futbolista del Galatasaray no se guardó elogios hacia sí mismo. “Él se mostró muy seguro en ese terreno. Reivindicó su rol de padre. Dijo textualmente: ‘Mientras Wanda cerraba negocios sentada en un sillón, yo les enseñé a nadar, les enseñé a andar en bicicleta’”, detalló la panelista.

La charla, que parecía trivial a simple vista, terminó revelando una trama cargada de reproches velados, inseguridades no resueltas y una disputa latente por el lugar que cada uno ocupa en el presente emocional de los niños. Una postal más de este triángulo -o cuadrado- que sigue dando capítulos dignos de una novela diaria.