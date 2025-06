El fogoso viedo de la China Suárez junto a Mauro Icardi en su paso por Ibiza

Allí, se puede ver a Eugenia en un yate, tomando sol y disfrutando del verano en Ibiza. A su vez, compartió un video con el futbolista del Galatasaray, donde se los ve muy cariñosos, dándose besos.

Revelan que la China Suárez estalló contra Benjamín Vicuña por las declaraciones sobre sus hijos: qué le dijo

La relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez está atravesando una fuerte turbulencia por la exposición que están tendiendo sus hijos por el viajea Estambul y a Milán con Mauro Icardi.

En ese contexto, Juan Etchegoyen comentó en que los dichos públicos del famoso enojaron sobremanera a la actriz.“Ustedes saben que toda la exposición de los hijos de la China Suárez con este viaje a Turquía y por Europa generaron un enojo de Benjamin Vicuña que incluso lo manifestó en Intrusos el otro día. Me cuentan que a la China no le coparon para nada esas declaraciones”, comenzó diciendo el periodista.

"Me había llegado ese dato al otro día de eso que dijo Benjamin y ahora me lo confirman personas allegadas a Eugenia. Ella le habría dejado en claro a Benjamin que más allá de la exposición sus hijos querían viajar con ella y que jamás les haría un mal, todo lo contrario”, agregó.

En ese sentido el periodista añadió que lo que le dicen es que “ a la China no le gustó como Benjamin expuso el tema en los medios cuando fueron a consultarle. Eugenia sintió que lo que hizo su ex fue innecesario y provocador”.

“Incluso me dan el detalle más fino donde hubo pases de factura de los dos lados pero prefiero no profundizar. A Eugenia le molestó mucho me dicen la actitud de Benjamín”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Yo creo que Benjamin explotó después de tanto que se bancó y Eugenia debería entender que los padres de sus hijos pueden no estar de acuerdo con su accionar”.