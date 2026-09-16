Final de Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: gala, votación, ganadora y minuto a minuto

Qué dicen las principales encuestas
- Fefe Bongiorno: Sol 61%, Yipio 33%
- Argenchiste: Yipio 64%; Sol 19%
- Ángel de Brito: Sol 60%; Yipio 20%
- GH Encuestas: Yipio 53%; Sol 21%
- Germán Ávalos: Sol 50%; Yipio 41%
- Pabloschi: gana Sol.
EN VIVOExpectativa
El reality de Telefe tiene este miércoles su esperada última gala, en donde se resolverá el versus entre Sol Abraham y Yipio.
La expectativa en la pantalla chica llega a su punto máximo este miércoles con la gran final de Gran Hermano Generación Dorada. Tras semanas de convivencia, estrategias y sucesivas galas de eliminación, el certamen consagrará a la gran ganadora de esta edición.
En la instancia decisiva, el mano a mano final por el título enfrentará a Sol Abraham y a Yisela "Yipio" Pintos, quienes buscarán convencer al público para quedarse con el primer lugar del reality.
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