Quién es Yisela "Yipio" Pintos, la humorista uruguaya que llegó a la final de Gran Hermano Generación Dorada
Es comediante, creadora de contenido y una de las grandes revelaciones de la temporada, y logró instalarse en el último mano a mano del reality de Telefe.
Yisela Paola Pintos, popularmente conocida en el mundo digital y en la casa más famosa del país como Yipio, construyó un camino singular que la llevó desde los escenarios de stand-up y las redes sociales hasta las instancias decisivas de Gran Hermano Generación Dorada.
Presentada desde el primer día por Santiago del Moro como una de las grandes revelaciones de la edición, la uruguaya logró cautivar a gran parte del público con una propuesta genuina y sin artificios. Y llegó a la gran final: el esperad versus con Solange Abraham, su gran rival a lo largo de todo el juego.
Antes de su ingreso al ciclo televisivo, Yipio ya se había ganado un nombre como influencer y creadora de contenido dedicada al humor, superando los 169 mil seguidores en su cuenta de Instagram gracias a un estilo directo, desfachatado y profundamente descontracturado frente a la cámara.
Personalidad intensa, frontal y su llegada a la final de Gran Hermano Generación Dorada
Dentro de la convivencia, la comediante no tardó en dejar en claro que su impronta en la vida real es un fiel reflejo de su contenido. En pareja fuera del certamen, se define a sí misma como una persona sumamente intensa y emocional, admitiendo sin tapujos que se identifica con la "furia".
Su paso por el reality quedó marcado por su temperamento frontal: reconocida por no medir sus palabras cuando se enoja, solía transitar con rapidez el camino entre la bronca y el llanto, mostrando una personalidad filosa que nunca pasó desapercibida para sus compañeros.
Hoy, tras semanas de aislamiento, estrategias y debates encendidos, Yipio afronta su prueba de fuego definitiva: se encuentra disputando el título de campeona en un mano a mano histórico frente a Sol Abraham, consolidando su fenómeno en la televisión y buscando coronar su paso por el programa con el máximo trofeo.
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