Quién es Yisela "Yipio" Pintos, la humorista uruguaya que llegó a la final de Gran Hermano Generación Dorada

Personalidad intensa, frontal y su llegada a la final de Gran Hermano Generación Dorada

Dentro de la convivencia, la comediante no tardó en dejar en claro que su impronta en la vida real es un fiel reflejo de su contenido. En pareja fuera del certamen, se define a sí misma como una persona sumamente intensa y emocional, admitiendo sin tapujos que se identifica con la "furia".