Gran Hermano Generación Dorada tuvo su última eliminación: quiénes son las dos finalistas
En una nueva gala conducida por Santiago del Moro, una mediática se convirtió en la última eliminada al cosechar el menor porcentaje de votos del público.
La recta final de Gran Hermano Generación Dorada vivió este lunes una de sus instancias más determinantes de la temporada por la pantalla de Telefe, para que la casa más famosa del país quede habitada por las últimas dos jugadoras, finalistas del reality.
Con la conducción de Santiago del Moro, la casa más famosa del país despidió a una de sus tres últimas protagonistas en una gala cargada de tensión, dejando el camino despejado para el duelo definitivo que consagrará a la gran campeona del reality.
Tras la reciente salida de Luana, la placa de finalistas había quedado conformada por Charlotte Caniggia, Yipio y Sol Abraham. Sin embargo, el voto telefónico del público dictaminó que la mediática sea la menos elegida de la terna, obligándola a abandonar la competencia y quedándose con un meritorio tercer puesto en el podio del certamen.
Todo listo para el gran cierre de Gran Hermano
Con la partida de Charlotte, la emoción y la expectativa se trasladan ahora al tramo final de la competencia. Las dos jugadoras que continúan en carrera, Yipio y Sol Abraham, afrontan las últimas horas de convivencia antes de medirse en la gran final que se llevará a cabo este miércoles, noche en la que finalmente se conocerá quién se quedará con el primer puesto del codiciado reality de Telefe.
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