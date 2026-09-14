Gran Hermano Generación Dorada tuvo su última eliminación: quiénes son las dos finalistas

Todo listo para el gran cierre de Gran Hermano

Con la partida de Charlotte, la emoción y la expectativa se trasladan ahora al tramo final de la competencia. Las dos jugadoras que continúan en carrera, Yipio y Sol Abraham, afrontan las últimas horas de convivencia antes de medirse en la gran final que se llevará a cabo este miércoles, noche en la que finalmente se conocerá quién se quedará con el primer puesto del codiciado reality de Telefe.