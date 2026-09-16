"Voto triple": denuncian maniobra tramposa a favor de una de las finalistas de Gran Hermano

En ese contexto, una de las periodistas a cargo de la transmisión realizó un abierto llamado a la audiencia charrúa para utilizar este beneficio. "Si todavía no votaron, háganlo con la app de Pago Después, que sus votos valen triple. Tres por uno en votos de Gran Hermano y otros beneficios", promocionó la panelista en vivo.

La insólita situación no tardó en cruzar el charco y desatar la furia de los seguidores argentinos del programa. El escándalo tomó una magnitud aún mayor cuando el reconocido periodista Ángel de Brito se hizo eco del conflicto y denunció la maniobra a través de sus redes sociales oficiales, cuestionando la transparencia de la definición y encendiendo las alarmas de los televidentes.

Hasta el momento, la producción del programa conducido por Santiago del Moro no emitió ningún comunicado oficial para aclarar si se implementarán auditorías sobre los cómputos o si se tomarán medidas restrictivas frente a los votos provenientes de dicha plataforma, dejando la final envuelta en un clima de absoluta incertidumbre y polémica.