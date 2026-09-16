"Voto triple": denuncian maniobra tramposa a favor de una de las finalistas de Gran Hermano
A horas del mano a mano decisivo entre Sol Abraham y Yisela Pintos, estalló la polémica por una maniobra digital que beneficiaría a la jugadora uruguaya.
La definición de Gran Hermano Generación Dorada sumó un inesperado capítulo de máxima tensión y controversia a muy pocas horas de conocer a su ganadora, con una importante denuncia de presunta trampa desde Uruguay y en favor de una de las finalistas.
Mientras el público aguarda el mano a mano final entre Sol Abraham y Yisela "Yipio" Pintos en la pantalla de Telefe, una fuerte denuncia sacudió las redes sociales al exponer una presunta ventaja tecnológica proveniente del país vecino para favorecer a la comediante uruguaya.
El foco del conflicto gira en torno a la utilización de una aplicación denominada "Pago después", una plataforma digital que opera en asociación con Canal 10 de Uruguay.
Según trascendió, el sistema permite a los usuarios enviar rápidamente paquetes de votos comprados a través de tarjetas de débito, pero con un detalle determinante que rompe la paridad del juego: cada voto emitido por esta vía se triplicaría en el cómputo final.
Escándalo en Gran Hermano: promoción en streaming y la denuncia pública de Ángel de Brito
Lejos de ser un rumor subterráneo, la operatoria quedó expuesta a plena luz del día durante una emisión del streaming oficial de Gran Hermano en la televisión uruguaya.
En ese contexto, una de las periodistas a cargo de la transmisión realizó un abierto llamado a la audiencia charrúa para utilizar este beneficio. "Si todavía no votaron, háganlo con la app de Pago Después, que sus votos valen triple. Tres por uno en votos de Gran Hermano y otros beneficios", promocionó la panelista en vivo.
La insólita situación no tardó en cruzar el charco y desatar la furia de los seguidores argentinos del programa. El escándalo tomó una magnitud aún mayor cuando el reconocido periodista Ángel de Brito se hizo eco del conflicto y denunció la maniobra a través de sus redes sociales oficiales, cuestionando la transparencia de la definición y encendiendo las alarmas de los televidentes.
Hasta el momento, la producción del programa conducido por Santiago del Moro no emitió ningún comunicado oficial para aclarar si se implementarán auditorías sobre los cómputos o si se tomarán medidas restrictivas frente a los votos provenientes de dicha plataforma, dejando la final envuelta en un clima de absoluta incertidumbre y polémica.
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