Floppy Tesouro habló de Ramón Vegas, el hombre vinculado a Lourdes Sánchez: qué dijo

En ese sentido, profundizó su relato: “Yo no lo conozco y no sé quién es. No tengo idea quién es, vi lo de Lourdes y lo que se habló pero lamentablemente no fui al hotel y digo lamentablemente porque se ve divino”.

“Si debo admitir que me han invitado a ese hotel y por eso aparecí creo yo en un listado de mujeres que quizás conocían a Ramón pero no. Si te digo que me han invitado, lo hizo Fabián Parolari con quien hice acciones en redes sociales”, agregó Tesouro.

“Estuvimos a punto de ir con mi novio pero al final por unos eventos escolares de Moorea no pudimos ir pero no sé por qué estoy en esa lista. Seguro tiene que ver con eso que te dije, viene por ahí seguro”, dijo al respecto Floppy.

Y concluyó: “Nunca tuve una mala experiencia promocionando hoteles en México. Soy de ir en grupo, con un acompañante y si vas sola y conoces la marca tampoco debería de pasar nada. Yo siempre que he ido la pasé bárbaro y nunca tuve una mala experiencia”.

flopy tesouro

Quién es Ramón Vegas, el supuesto amante de Lourdes Sánchez

Ramón Vegas tiene 41 años y es un empresario español dedicado a la promoción inmobiliaria y propietario de Casa MAM, un exclusivo hotel boutique ubicado en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, en Tulum. Este complejo de lujo, rodeado por la selva y el mar, ofrece una experiencia de hospedaje única y ha sido escenario de diversas campañas publicitarias.

Casa MAM es una villa de lujo frente al mar en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, situada en medio de la selva y rodeada por el mar y la laguna. Con su amplia gama de espacios y rincones de diseño, MAM ofrece un ambiente acogedor y lujoso con vistas espectaculares en un lugar muy privado, según describe si sitio web.

Hasta el momento, ni Lourdes Sánchez ni Ramón Vegas han realizado declaraciones públicas al respecto. La situación continúa generando interés en los medios y el público, a la espera de confirmaciones o desmentidos por parte de los involucrado