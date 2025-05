Revelaron los nombres de las famosas vinculadas a Ramón Vegas, el presunto amante de Lourdes Sánchez

“Estuve averiguando más sobre el tema y la realidad es que son varias las famosas que aparentemente han ido a este hotel en cuestión llamado casa Umi”, comenzó diciendo el periodista.

Luego contó que : “A mí me dieron un listado que aparecen varias famosas que han concurrido a este hotel. He hablado con algunas que me desmienten haber ido y otras que confirman. La realidad es que todo esto hace que terminen salpicadas”.

ramon vegas



“Por otro lado lo que creo es que no es un delito ir a un hotel que te invitan o que haces promociones pero después del tuit de Jorge Rial se oscurece bastante todo”, añadió Juan que luego dio los nombres que aparecen en el listado del hotel.

“No voy a hacer mención a lo que dice Jorge porque ya se aleja del mundo del espectáculo y entra todo en un mundo escabroso. El listado de famosos que a mí me dan es el siguiente”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Me cuentan que además de Lourdes Sánchez, las famosas que habrían ido son Ivana Nadal, Majo Martino, Floppy Tesouro, Stefy Xipolitakis, Ailén Bechara y de acompañante de Wanda, su peluquero Kennys Palacios”.

El tuit de Jorge Rial sobre los el escándalo del supuesto vínculo de Lourdes Sánchez y el empresario español

“Lo de Tulum (en donde lo conoció) va camino a un escándalo que supera un chimento. El tipo nombrado es un peso pesado. No es un simple dueño de hoteles. Es un reclutador. La semana que viene estalla el escándalo. Se habla de prostitución vip”, escribió el conductor en su cuenta de X (ex Twitter).

Cabe aclarar que el propio Vegas había brindado su versión de los hechos hace unos días, en un audio que le envió a Kennys Palacios y que se reprodujo al aire de LAM (América).

“Pues sí, menudo quilombo se ha montado, pero vamos que tú ya me conoces bien, no existe nada entre Lourdes Sánchez y yo.Nos conocemos, nos llevamos muy bien, ella trabajó con nosotros y hemos salido muchas veces de fiesta cuando ha venido con Fabián (Parolari).Tenemos una relación de amistad muy buena”, había aclarado.