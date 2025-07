Flor de la V vs Marcelo Tinelli: de la exposición de chats privados a los reclamos laborales

“Me sorprendió que haga público un mensaje privado. El mensaje es un mensaje extenso que él solo decide publicar simplemente el principio, pero es un mensaje muy largo. Y yo hablo de eso, porque me parecía hipócrita que diga lo que dice”, explicó la actriz y conductora, visiblemente molesta.

flor de la v

El enojo de Flor no es reciente. Se remonta a los tiempos en los que estaba al frente de Intrusos y Tinelli ocupaba el rol de director artístico de América. “No es normal, no es algo que suela suceder que un programa exitoso lo cambien tanto de horario”, recordó, señalando una época de decisiones editoriales que, según su mirada, respondían más a intereses personales que a criterios profesionales.

Con firmeza, la conductora puso el foco en el verdadero eje de su reclamo: los sueldos impagos. “Me parece que acá hay algo que no quiero que se vaya de foco, que tiene que ver con lo que sucedió, con las deudas. En este caso Florencia Peña se sentó con ustedes y milagrosamente al otro día le pagaron, pero después que lo hizo público. Antes no sucedía. Y estamos hablando simplemente de ella y de Luisa Albinoni y del hijo de Florencia, que fueron los que se quejaron. ¿Sabes cuánta gente hay atrás? ¿Por qué no hablan de eso?”, expresó con contundencia.

tinelli

También habló de los silencios que reinan detrás de cámara, producto del miedo: “La gente tiene miedo porque por ahí no son tan figuras o trabajan detrás de cámara. Entonces tienen miedo que, no los contraten en otros lados. Todo el mundo tiene miedo. Pero a mí lo que me sorprendió fue de gente de su entorno más íntimo, o que formó parte en algún momento. Y fueron mensajes que a mí me conmovieron. Porque hablaban de valentía”.

Y fue más allá, cuestionando la lógica de tener que ser valiente para reclamar lo que corresponde: “Yo no creo que los empleados debemos ser valientes. No creo en eso. No creo que uno deba tener miedo. Uno tiene que ir a trabajar y te tienen que pagar. Uno tiene que tener la libertad de poder contar o decir las cosas. Sin pensar que eso va a tener alguna consecuencia. ¿Dónde estamos? ¿Qué es crimen y castigo? ¿Cómo es esto?”.

Para cerrar, recordó que durante mucho tiempo ciertos temas eran tabú en los medios: “Y esto sucedía. Porque Pampito sabe, las veces que nos han bajado el tema, siempre nunca se podía hablar. Pero se terminó la época de la censura”. Una frase que resume su postura y deja en claro que esta vez, no piensa quedarse callada.