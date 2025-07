Florencia Peña denunció que Marcelo Tinelli también le debe dinero: inició acciones legales

“Yo traté de que esto no se hiciera público, pero sí, me deben. A mí y a mi hijo. Y estamos esperando que nos paguen”, lanzó la artista, visiblemente molesta. Según contó, luego de varios intentos fallidos por resolver la situación de forma amistosa, optó por recurrir a la vía legal para que intervengan sus abogados: “Estoy yendo por lo judicial. Espero que se resuelva antes de que esto escale más”.

Peña también reveló que tuvo un diálogo con Tinelli durante el verano: “Me dijo que iba a ponerse al día, pero ya estamos en julio… y nada. Es raro que haya tanta gente esperando cobrar. Yo, en su lugar, no me sacaría una foto en la Costa Amalfitana”, dijo, en alusión a la reciente publicación del conductor durante sus vacaciones en Europa, mientras muchos excolaboradores siguen aguardando que se les abone su trabajo.

La actriz dejó en claro que la deuda no es personal, sino institucional. “La Flia es la que debe. Lo que más bronca me da es que somos todos laburantes, vivimos de lo que hacemos. Fueron muchas horas de grabación, fue un esfuerzo enorme. Yo la pasé muy bien, fui feliz haciéndolo y Juan también, pero estaría buenísimo que nos paguen”.

flor peña tinelli

No es la única: el reclamo de Albinoni contra Tinelli

Por su parte, Luisa Albinoni también sumó su testimonio y se alineó con el reclamo de Peña. “Yo también formé parte del Cantando 2024. Tardaron muchísimo en pagar. Mi experiencia durante la pandemia había sido espectacular, por eso acepté volver. Pero hace apenas 15 días pedí que me liquiden diciembre y nadie supo darme una respuesta. Y justo después sale ese tuit anunciando que La Flia cierra. Me pegó mal, me sentí como estafada, ninguneada”, sostuvo.

Con tono firme, la actriz defendió el derecho a reclamar: “Tiene que haber respeto. Hay muchos colegas que no se animan a decir nada. Pedir lo que te corresponde no está mal. Ojalá lo solucionen. Me dolió. Yo quiero que me llame él, Marcelo”. Según detalló, su salario de noviembre recién lo cobró en abril, lo cual refleja el nivel de retraso que afecta a varios trabajadores de la productora.