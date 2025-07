Florencia Peña habló de la deuda que Marcelo Tinelli tenía con ella y su hijo: "El que no llora no mama”

La confesión tuvo lugar durante una entrevista en Puro Show, donde Peña había sido convocada para hablar sobre su presente artístico al frente de la versión teatral de Pretty Woman. Sin embargo, el tema inevitablemente giró hacia la situación de la productora de Tinelli, que viene atravesando una etapa de incertidumbre entre rumores de cierre y posibles reestructuraciones.

“Yo traté de que esto no se hiciera público, pero sí, me deben. A mí y a mi hijo. Y estamos esperando que nos paguen”, lanzó la artista, visiblemente molesta. Según contó, luego de varios intentos fallidos por resolver la situación de forma amistosa, optó por recurrir a la vía legal para que intervengan sus abogados: “Estoy yendo por lo judicial. Espero que se resuelva antes de que esto escale más”.

Peña también reveló que tuvo un diálogo con Tinelli durante el verano: “Me dijo que iba a ponerse al día, pero ya estamos en julio… y nada. Es raro que haya tanta gente esperando cobrar. Yo, en su lugar, no me sacaría una foto en la Costa Amalfitana”, dijo, en alusión a la reciente publicación del conductor durante sus vacaciones en Europa, mientras muchos excolaboradores siguen aguardando que se les abone su trabajo.

La actriz dejó en claro que la deuda no es personal, sino institucional. “La Flia es la que debe. Lo que más bronca me da es que somos todos laburantes, vivimos de lo que hacemos. Fueron muchas horas de grabación, fue un esfuerzo enorme. Yo la pasé muy bien, fui feliz haciéndolo y Juan también, pero estaría buenísimo que nos paguen”.

Tinelli pagó

Este viernes, la artista estuvo de invitada al programa de Mirtha Legrand y, como era de esperarse, la conductora quiso saber más detalles del escándalo.

Después de la repercusión que generó este reclamo, La Chiqui quiso saber en qué instancia está. “Pagó, pero más allá de mí, se le pagó a toda la gente a la que se le debía”, contó Florencia.

“Eso me alegra muchísimo, porque es un momento en el que los laburantes necesitamos cobrar. Así que sí, saldó su deuda, cosa que tenía que hacer, y se lo agradecemos. A mi hijo le debían y ya le pagaron también. El que no llora no mama”, remarcó Peña.

Embed - Mirtha, DIRECTAMENTE al HUESO con Flor Peña: "¿Te PAGÓ Marcelo Tinelli?"