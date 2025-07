Florinda Meza, contra los hijos de Roberto Gómez Bolaños por la serie Chespirito: "Tanto odio... "

"Lo puso de manera provisional y por emergencia. El sketch tuvo mucha aceptación y decidió volver a ponerlo, con una nueva situación, luego fue agregando distintos personajes y así, SIN QUERER QUERIENDO, nació uno de los personajes más entrañables de la televisión", reveló antes de aclarar algunas cuestiones que se ven en la serie de Max.

"¿El team back para iniciar las grabaciones? Eso no pasó, pero es una idea linda pensar que lo hubiéramos hecho así. Roberto no escribió 'El Chavo' para pegarle a la competencia... pero le pegó. Tampoco vivía pensando en agradar a todos, pero lo logró", dijo.

florinda mesa

"Su genialidad no está en el vestuario o en los actores, esos son complementos de su verdadero éxito: los libretos. En esa manera de plantear escenas, diálogos, acción y repetición, remates, ritmo, sorpresa y emoción, ahí está su genio", agregó la actriz que le dio vida a Doña Florinda en "El Chavo del 8".

Para evitar que los fans de Chespirito se junten con "esta chusma", la actriz publicó un video de casi tres minutos en el que estableció: "Por eso los programas traspasaron el tiempo y el espacio, por eso siguen vigentes, y por eso son un tesoro para la cultura latinoamericana. Y por eso es tan importante preservarlo, porque es parte de nuestras vidas. Dañar eso es dañarnos a nosotros mismos. Las nuevas generaciones merecen recibir ese tesoro".

"Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra, porque esto no se trata de mí. ¡Se trata de ustedes, se trata de TODOS! Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: 'la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena'", citó.

Meza reconoció desde el estreno de "Chespirito, sin querer queriendo" que no tuvo nada que ver con la producción de la serie, de la cual se hicieron cargo los hijos de Roberto Gómez Bolaños.

Pero también vale recordar que la actriz -que fue la esposa del humorista hasta su muerte- fue designada por el mismísimo Gómez Bolaños para ser la duradora de su legado.

"Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio los daña a ustedes. Y daña un hermoso recuerdo que compartimos y que nos ha unido como hermanos por más de cuatro generaciones sin barreras, sin fronteras", sentenció este jueves Meza.

"Todos los que conocemos al Chavo compartimos eso en nuestro ADN. A todos los que lean este mensaje les pido que reflexionen. Yo seguiré contando la verdad sobre el legado de Roberto, pero NO voy a hablar de mí. Yo no salgo en esa serie, no autoricé el uso de mi imagen ni de mi vida. Y si ustedes lo han relacionado y han hecho crecer esta bola de nieve es responsabilidad de quienes hicieron esa 'ficción', no mía", aseguró.

"El mal debe parar. No sólo por mí, que soy un ser humano con sentimientos y no tengo nada que ver con las cosas horribles de las que se me acusa. También por ustedes, los buenos que siempre han seguido a Roberto y que de verdad lo aman", convino Meza antes de cerrar su mensaje con una escena demoledora: "Lo bello, lo bueno, es homenaje. Todo lo demás no es lo que Roberto Mario Gómez Bolaños hubiera querido y, desde luego, no honra su memoria ni su legado. Nunca dijo ser un santo pero su corazón era noble. Él fue un buen hombre y así quería ser recordado".

"¿Yo? Tuve el privilegio de compartir la vida con él, de apoyarlo para que fuera más creativo, y de acompañarlo en su enfermedad con amor y cuidados, hasta que murió en mis brazos", señaló Florinda.