Foto: así luce Matt Damon en "The Odyssey", la nueva película de Christopher Nolan

Y, si bien no reveló sinopsis oficial, es fácil reconocer su trama, en especial teniendo en cuenta que se trata de una adaptación de "La Odisea". No obstante, por el momento, no hay mucho más por revelar. Sin embargo, el proyecto recientemente ha sido descrito por Universal Pictures, distribuidora del film y colaboradora habitual de Christopher Nolan, como “una epopeya de acción mítica filmada en todo el mundo con una nueva tecnología de película IMAX”.