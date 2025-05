Juana Viale homenajeó a "El Eternauta" y sorprendió a todos

“Por un ratito me sentí eternautista, así que quiero agradecer principalmente a que me prestaron la máscara original, ésta es la que usó Carla, si no me equivoco, así que muchas gracias”, siguió Juana.

“La verdad que es una maravilla este producto argentino, recorre el mundo, es un furor en el mundo, están hablando bien de Argentina, el truco se ha puesto de moda en el Congo me dijeron, están aprendiendo a jugar al truco”, continuó diciendo a la gente que se encontraba en sus casas siguiendo en programa.

“También me vestí de marrón, no es el gamulán que usa Ricardo pero tengo mi marroncito puesto, así que nada, un pequeño tributo a lo que es esto, así que felicitaciones a todos los que hicieron 'El Eternauta', una maravilla, es espectacular. De esto se trata, solo no se salva nadie, algo que dijeron por ahí, y en este país necesitamos unión, así que vamos por eso”, concluyó.

Embed - Con una IMPRESIONANTE puesta en escena basada en El Eternauta, Juana presentó su look de domingo

Éxito mundial: "El Eternauta" llegó a la icónica Times Square de Nueva York

La primera temporada de "El Eternauta" se convirtió en el estreno más visto de Netflix en una veintena de países y, aunque pasó poco más una semana, el hype es total a nivel mundial. Tanto es así que la cara enmascarada de Juan Salvo llegó a una de las pantallas gigantes de la esquina de Times Square, en Nueva York.

Visitada al año por millones de turistas, Times Square es el telón de incontables fotos y posteos en redes sociales. Así fue como este viernes se hizo viral el video de la pantalla donde se puede ver el afiche de "El Eternaura", justo en un día en que Nueva York tenía sólo humedad, lluvia y nubarrones para ofrecer.

De alguna manera la Gran Manzana se puso a tono con el escenario de la serie producida por Netflix y protagonizada por Ricardo Darín, cuya segunda temporada ya está en vías de producción.

Mientras en nuestro país se debatió sobre si se trata de un rescate privado a las producciones audiovisuales o si es una señal de resistencia del talento local al desfinanciamiento oficial en materia de cultura, en otros rincones del mundo la serie de Netflix fue un éxito que cayó de sorpresa, como una nevada en Buenos Aires.

El minucioso trabajo de traductores y guionistas logró que las referencias argentas se trasladaran a Alemania, Turquía, Japón o donde sea que haga falta aprender a jugar al truco, y sólo faltaba que Nueva York se convirtiera en "Nueva Shork".

"Mirá cómo le bendecimos el Times Square a los de Nueva York, la cultura argentina y El Eternauta están en todos lados", expresaron desde la cuenta de Che Netflix al compartir el video en un claro y merecido autobombo.

Pasaron casi 68 años para que la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld, dibujada por Francisco Solano López y publicada en la revista Hora Cero Semanal, llegara a la pantalla chica, que hoy en día es móvil y personal.

Muy probablemente la segunda temporada también contará con la dirección de Bruno Stagnaro, que elaboró el guión junto a Ariel Staltari, y obviamente con el elenco encabezado por Ricardo Darín.

“Obviously que va a haber segunda temporada. No te podés bajar a la mitad del río", anunció el actor apenas se estrenó la serie. "Vamos a contar toda la historia, de principio a fin", prometió.