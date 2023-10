Graciela Alfano reveló la reacción de Andy Kusnetzoff a la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese

En ese sentido, Alfano señaló que “cuando Belén empieza a contar algo no sabía si podía decir lo que quería, pero se acerca a Andrea y parecía que no había problema en contar. Después de eso hubo un silencio y se vio al rato que Andrea se puso a llorar y angustiarse mucho. De verdad se vio esa angustia, porque pensó que lo que se habló le podía hacer daño”, reveló. Al tiempo que, sobre el relato que disparó el cruce, explicó que “las dos intentaban aclarar una situación que vivieron hace muchos años y no llegaban a un entendimiento por las versiones que tenían”.

Qué pasó entre Rincón y Francese en PH, Podemos Hablar

“Yo estaba parada arriba de mis zapatos, no daba más, como una reina estoica. Pero también me puso mal, no estaba claro a dónde podía llegar esa pelea”, confesó sobre el tenso momento que se vivió en el piso de PH. Y aclaró que “yo me doy cuenta si algo es armado, veo los hilos porque estoy hace un millón de años en el medio. Y la verdad es que fue una pelea real, escaló mucho, Andrea estaba muy angustiada y se quería ir”.

Por último contó que “después en el juego de sacar la moto, no sé si se ve claro pero ellas seguían hablando atrás. El clima fue muy tenso, porque todos teníamos miedo de que pase algo, de que se diga algo que dispare todo de nuevo. Hubo preguntas muy pesadas, cruces. Todo muy fuerte de verdad”.

“Tanto Belén como Andrea son dos luchadoras, las dos tienen un corazón enorme. Pero creo que fue un programa donde todas fuimos muy honestas, sin caretas y con mucha profundidad, el espectador se va a beneficiar con esas confesiones”, concluyó.