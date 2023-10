PH, Podemos Hablar: se filtró el video del escándalo entre Andrea Rincón y Belén Francese

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRatingsShow%2Fstatus%2F1712521630012915787&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO



Fuerte Cruce Entre Andrea Rincón Y Belén Franceses En #PH #PodemosHablar



ADELANTO EXCLUSIVO pic.twitter.com/5DAmzHc3Ko — RATING SHOW | EL LADO B (@RatingsShow) October 12, 2023

La periodista Laura Ubfal contó a través de sus redes sociales: "Escándalo total en estos momentos en la grabación de Podemos Hablar. Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era...".

En LAM detallaron lo sucedido y, según Ángel de Brito, Andy Kusnetzoff había preguntado en su programa “quién había pasado una noche inolvidable” y Francese pasó al frente para contar que Rincón una vez trató de conquistarla.

En el momento, Rincón aseguró no acordarse de lo sucedido pero quedó pensativa e incómoda, por lo que, luego de un momento, pidió la palabra para expresar su malestar y explicar la situación. La actriz relató que en ese momento que contó Belén, ella estaba en consumo de drogas y que además, nunca fue su intención “levantársela” porque le parece “horrenda”.

“Nunca me gustaste y me parece de cuarta que cuentes esta anécdota”, dijo De Brito que expresó Rincón.

En el video se puede ver lo sorprendida que estaba Rincón por que contaba Francese “¿Vos y yo? No, nada que ver”, respondió Andrea y siguió “Perdón, pero te lo tengo que decir, lo que hiciste recién a mí no me parece”.

“Primero porque sabés que lo que dijiste no fue así, decir que yo te insinué, sabés que no fue así. Primero porque había más gente, lo estás inventando para generar, para mañana salir en los medios. Entonces, eso no se hace. Y yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada”, lanzó Rincón.

Circuló que el programa va a ser editado, ya que no pasarán una parte en el que el tono de la discusión entre las actrices fue en aumento y “casi se van a las manos”.