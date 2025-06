Gran Hermano: La Tana rompió el silencio tras su salida y le respondió con todo a Ulises

“Me ponés a La Tana o a Sandra y a La Tana la pongo como ganarte un auto, pero de ninguna de las dos se entiende cómo llegaron tan lejos”, se lo escucha decir en una charla con Eugenia. La comparación y el tono irónico no pasaron desapercibidos.

Lejos de esquivar la polémica, Katia respondió en vivo con una frase filosa: “Nunca hay que subestimar ni en el juego ni en la vida”. Además, aseguró que no le importa con qué porcentaje fue eliminada (salió con el 52,4% en un mano a mano con Eugenia Ruiz) porque, para ella, ya es una ganadora. “Estoy feliz, siento que ya gané”, afirmó con una sonrisa y aplomo.

Durante la entrevista, La Tana también reflexionó sobre su bajo perfil en las primeras semanas del programa, una actitud que le valió el rótulo de haber hecho “la plancha”. Lejos de arrepentirse, explicó el porqué: “Me costó mucho adaptarme a la casa. Pensé que tenía todo resuelto en la vida, y me encontré con muchas cosas que sanar. Traumas, heridas… Me estaba conociendo a mí misma”.

A la hora de hablar de alianzas, fue honesta y se refirió a su acercamiento a Tato como una decisión estratégica: “Con Eugenia y Selva estaba todo mal. A Devi lo quiero mucho, pero él estaba muy cerca de ellas. Con Tato me sentí más cómoda”. Y sobre Ulises, fue tajante: “A Ulises no, no lo quiero. Él me soltó la mano. Al principio se aferró a mí y después se fue con Jeni”.

En apenas unas horas fuera del reality, La Tana dejó claro que no tiene intenciones de pasar desapercibida. Su salida reconfigura las relaciones dentro de la casa, pero también instala nuevos debates afuera. Su versión ya está sobre la mesa, y parece que no será la última vez que se escuche su voz en el juego.