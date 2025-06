Santiago del Moro, furioso ante versiones de fraude en Gran Hermano: "Muy injusto"

Santiago del Moro explotó contra las reiteradas acusaciones de fraude en Gran Hermano

En su programa de radio El Club del Moro, abordó el tema tras un comentario de Costa sobre las versiones que aseguran que Juan Pablo de Vigili tendría auspiciantes, a raíz del ingreso de sus perros a la casa.

"Eso es mentira, chicos. Gran Hermano es un programa gigante con miles de sponsors, que está pago antes de arrancar y que es muy grande", afirmó Del Moro. Y agregó: "Como cuando dicen 'está arreglado' por algo... ¿Y para qué vas a arreglar algo? ¿No puedo creer ese pensamiento tan corto, a quién le conviene?".

El conductor también defendió al equipo del programa y lamentó el daño de las acusaciones infundadas: "Hay mucha gente laburando. Lo que me jode es que, cuando dicen eso, así han sacado gente. Como Chiara, que decían que estaba arreglado con un viaje. Ahora parece que, de los seis participantes, hay cuatro arreglados".

Cabe recordar que Chiara fue expulsada por el público en el marco de una campaña en su contra tras ser señalada por supuestos privilegios por ser hija del exfutbolista Alejandro Mancuso.

Del Moro respondió además a los rumores sobre el marido de Eugenia Ruiz, quien presuntamente trabajaría en Telefe: "Todo mentira. No sé dónde trabaja, no lo conocemos. Si ella sale, saldrá por otra cosa, por el voto de la gente, pero no por una mentira, es muy injusto".

¿Cuándo es la final de Gran Hermano 2025?

Del Moro había anticipado que esta edición atravesaría las cuatro estaciones del año. "Este programa empezó en primavera. Primavera, verano, otoño, invierno... vamos a pasar con esta edición las cuatro estaciones", dijo entonces.

Ahora confirmó las fechas clave del cierre:

Domingo 22 de junio : última cena de Del Moro con los finalistas.

Lunes 23 : semifinal.

Martes 24 : gran final de Gran Hermano.

Miércoles 25 : sin programa por un partido de fútbol.

Jueves 26 de junio: programa especial con el ganador o ganadora, entrega de premios y cierre final.