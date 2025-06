Gran Hermano: Laura Ubfal y Eliana Guercio protagonizaron un tenso cruce en "Infama"

Y añadió, con un tono filoso, la frase que encendió la mecha: "Le dije que 'si no te gusta lo que vas a decir, cuidado con el escalón, porque si te caes vas a decir que es culpa mía'". Laura Ubfal, por su parte, no tardó en refutar la versión de su colega, contradiciéndola en vivo. "Fue al revés. Primero dijiste lo del escalón", le respondió la periodista.

La réplica de Guercio no se hizo esperar, mostrando su indignación: "No fue al revés, estaría bueno que lo veamos. No tengo necesidad de mentir. He tenido mis problemas sin que ella me conozca. Me faltó el respeto ante 35 puntos de rating. Me dijo que era mala persona, sin haber hecho una nota en la vida, sin habernos cruzado más que ella en el jurado y yo en el Patinando". La magnitud del conflicto quedó sellada con la contundente frase de Eliana Guercio: "La relación con Laura está terminada, vamos a ser solo compañeras de trabajo".

El origen de este enfrentamiento se remonta a una discusión previa en el programa, donde Ubfal había criticado la estrategia de Juan Pablo De Vigili, el último eliminado de la casa más famosa. La periodista lamentó que la única táctica del exparticipante, al igual que otros, fuera intentar sacar del juego a Tato Algorta y Luz Tito, logrando el efecto contrario.

"Ustedes los agrandaron y los llevaron a la final, el club de los resentidos fueron y ahora por eso todos apoyan a Ulises y nadie se avivó a ir contra él", expresó la analista del reality. Fue en ese contexto que Eliana intervino con el comentario que desató la polémica. "Si te molesta lo que te voy a decir tené cuidado con el escalón si te vas", dijo la panelista dirigiéndose directamente a Ubfal.

La interrupción del conductor del programa, Del Moro, evidenció la tensión en el aire, calificando el comentario de Guercio como "un golpe bajo, innecesario, el juego es con ellos", señalando a Juan Pablo. Este incidente marcó un antes y un después en la dinámica entre ambas panelistas.