Gran Hermano, minuto a minuto: quién es el nuevo eliminado

Nazareno es el nuevo eliminado de Gran Hermano
Nazareno perdió en el "versus" con Danelik y se despide del reality.
EN VIVOPicante
El reality más famoso del país tuvo este lunes una nueva gala de eliminación para conocar a la salida de la casa.
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La casa de Gran Hermano no da respiro y este lunes se vivió una nueva gala clave. Luego de una eliminación que sacudió el juego y de un ingreso que ya empezó a generar ruido, los participantes volvieron a pasar por el confesionario la pasada semana para emitir sus votos y conformar la nueva placa de nominados.
La anterior salida de Brian Sarmiento reconfiguró las alianzas dentro de la casa, dejando espacios vacantes y obligando a los jugadores a replantear sus estrategias. A esto se sumó la llegada de Gladys, La Bomba Tucumana, cuya presencia promete alterar aún más la dinámica y meter presión en un juego que ya venía cargado.
En este contexto, las tensiones entre los distintos grupos no solo se mantienen, sino que siguen en aumento y parece no tener fin. Las discusiones por la convivencia, la comida y las estrategias están a la orden del día, generando un clima cada vez más áspero entre los participantes.
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