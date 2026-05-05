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Gran Hermano, minuto a minuto: quién es el nuevo eliminado

Gran Hermano se prepara para su nueva eliminación.

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El reality más famoso del país tuvo este lunes una nueva gala de eliminación para conocar a la salida de la casa.

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EN VIVO

La casa de Gran Hermano no da respiro y este lunes se vivió una nueva gala clave. Luego de una eliminación que sacudió el juego y de un ingreso que ya empezó a generar ruido, los participantes volvieron a pasar por el confesionario la pasada semana para emitir sus votos y conformar la nueva placa de nominados.

La anterior salida de Brian Sarmiento reconfiguró las alianzas dentro de la casa, dejando espacios vacantes y obligando a los jugadores a replantear sus estrategias. A esto se sumó la llegada de Gladys, La Bomba Tucumana, cuya presencia promete alterar aún más la dinámica y meter presión en un juego que ya venía cargado.

En este contexto, las tensiones entre los distintos grupos no solo se mantienen, sino que siguen en aumento y parece no tener fin. Las discusiones por la convivencia, la comida y las estrategias están a la orden del día, generando un clima cada vez más áspero entre los participantes.

Minuto a minuto de Gran Hermano Generación Dorada

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Nazareno es el nuevo eliminado de Gran Hermano

Nazareno perdió en el "versus" con Danelik y se despide del reality.

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Eduardo sigue en Gran Hermano y hay mano a mano

Danelik y Nazarano quedaron en el versus.

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Luana sigue en Gran Hermano

La segunda salvada de la noche es Luana, que se mantiene en el reality.

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Grecia es la primera salvada de la noche en Gran Hermano

La actriz se mantiene al menos una semana más en la casa.

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Los nominados de Gran Hermano para la eliminación de este lunes

  • Luana
  • Grecia
  • Nazareno
  • Danelik
  • Eduardo
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Cómo será la votación

Esta semana la votación se dividirá en dos: primer positiva, por lo que se salvarán los más votados. Luego, pasará a ser negativa y la gente definirá al eliminado el próximo lunes.

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Placa final

La placa tenía que tener mínimo 8 personas, pero la casa solo votó a siete, por lo que todos quedaron nominados. La única que se salvó fue Tamara por ser líder de la semana.

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Vota Juanicar

  • 2 votos para Zunino
  • 1 voto para Eduardo
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Vota Nazareno (hizo la espontánea, pero es anulada)

  • 3 votos para Eduardo
  • 2 votos para Zunino
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Vota Lolo

  • 2 votos para Grecia
  • 1 voto para Zunino
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Vota Danelik

  • 2 votos para Nazareno
  • 1 voto para Titi
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Vota Yipio

  • 2 votos para Eduardo
  • 1 voto para Grecia
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Vota Titi

  • 2 votos para Eduardo
  • 1 voto para Zunino
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Vota Pincoya

  • 2 votos para Zilli
  • 1 voto para Zunino
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Vota Grecia

  • 2 votos para Zilli
  • 1 voto para Danelik
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Vota Zunino

  • 2 votos para Titi
  • 1 voto para Eduardo
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Vota Daniela

  • 2 votos para Eduardo
  • 1 voto para Danelik
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Vota Eduardo

  • 2 votos para Nazareno
  • 1 voto para Titi
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Vota Zilli

  • 2 votos para Titi
  • 1 voto para Nazareno
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Manuel recibió el beneficio de Tamara

El participante decidió fulminar a Emanuel y Luana.

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Tamara hace uso de su beneficio de líder

La participante deberá elegir a un compañero, que fulminará a otros dos.

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Sol es expulsada de Gran Hermano

Después manifestar que extraña a su hija, el dueño de casa decidió que abandone el juego y en su lugar ingrese Cinzia.

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Hay un expulsado

Gran Hermano decidió expulsar a un participante.

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Cinzia vuelve a Gran Hermano

A través del Golden Ticket, el Big decidió que la participante vuelva a la casa de manera imprevista.

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Comenzó la gala de nominación

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A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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