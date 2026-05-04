Sorpresa: quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

Entre las cuentas más consultadas aparece la de Pabloshi, un usuario que con el tiempo ganó notoriedad por sus predicciones en galas anteriores. Su nivel de aciertos le permitió construir cierta credibilidad dentro del fandom, que espera cada una de sus publicaciones en instancias decisivas como la de esta noche.

Fiel a su estilo, el mensaje que compartió en las últimas horas fue directo y sin rodeos. Con pocas palabras, dejó entrever quién sería el participante que tendría más chances de abandonar la casa, encendiendo aún más la expectativa en la previa de una definición que promete ser impactante.

"Cómodo primer lugar para Nazareno, por ahora", escribió en su cuenta, lo que desató todo tipo de comentarios por parte de los seguidores del programa.