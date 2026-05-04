Tensión total en Gran Hermano: La Bomba Tucumana y Luana protagonizaron un duro cruce

La artista fue más allá y profundizó su postura al sentirse traicionada. “Tengo un sello acá (se señala la frente) enorme de lealtad y fidelidad. Ella me clavó un puñal por la espalda, además de ofenderme públicamente”, lanzó, en una frase que marcó el tono de la discusión.

Luana no se quedó callada y respondió con firmeza. “Hace tres días entraste, no sabés cómo juego”, retrucó. La Bomba no tardó en contestar: “Sé cómo jugás. Hacete la buenita”. El intercambio fue subiendo de temperatura, con ambas defendiendo su postura sin intención de ceder.

El conflicto también tuvo como trasfondo a otro participante, Zunino, ya que Luana había insinuado que Gladys tenía intenciones con él, algo que la cantante rechazó de manera tajante. “Yo no vine acá a acostarme con nadie. Capaz que vos sí”, disparó sin rodeos. La modelo respondió con ironía: “No lo sé. No parece”.

Finalmente, Gladys cerró el enfrentamiento con una frase contundente: “Yo no corazón, así que te equivocaste bien feo conmigo. Con vos no podría convivir nunca, ni quiero, ni deseo”. La tensión quedó instalada y deja en claro que, más allá del juego, las diferencias personales ya son irreconciliables dentro de la casa.