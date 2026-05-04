A qué hora ver hoy lunes Gran Hermano y quién será el eliminado

La eliminación de esta noche no será un hecho aislado. Por el contrario, tendrá consecuencias directas en lo que viene, especialmente con el repechaje ya confirmado para el próximo miércoles 20 de mayo. Ese regreso de exparticipantes abrirá una nueva etapa en la competencia y obligará a los jugadores a replantear sus jugadas.

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.