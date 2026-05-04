A qué hora ver hoy lunes Gran Hermano y quién será el eliminado
Con la expectativa en su punto más alto, Santiago del Moro será el encargado de revelar la decisión del público y anunciar quién deberá abandonar el reality.
Luego de varios días cargados de especulaciones, conflictos y estrategias cruzadas, Gran Hermano atraviesa este lunes una de sus noches más determinantes. La casa quedó marcada por tensiones crecientes entre los participantes, mientras el público sigue de cerca cada movimiento. En este contexto, la gala de eliminación promete cambiarlo todo.
Como es habitual, será Santiago del Moro quien tome el mando de la noche y revele la decisión de la gente. Con su anuncio, se conocerá finalmente quién deberá abandonar la casa, en una instancia que mantiene en vilo tanto a los jugadores como a los seguidores del reality.
En la placa de nominados se encuentran Danelik, Eduardo, Grecia, Luana y Nazareno, cinco participantes que quedaron en el centro de la escena tras una semana intensa. Cada uno llega con un recorrido distinto dentro del juego, alianzas en construcción y enfrentamientos que podrían haber influido en el voto del público.
Dentro de la casa, la incertidumbre se siente en cada rincón. Las conversaciones se volvieron más cautelosas, las estrategias se reconfiguran minuto a minuto y los vínculos parecen pender de un hilo. Nadie quiere quedar expuesto en la recta final de cara a una definición que puede modificar por completo el tablero.
La eliminación de esta noche no será un hecho aislado. Por el contrario, tendrá consecuencias directas en lo que viene, especialmente con el repechaje ya confirmado para el próximo miércoles 20 de mayo. Ese regreso de exparticipantes abrirá una nueva etapa en la competencia y obligará a los jugadores a replantear sus jugadas.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de eliminación de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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