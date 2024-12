Gran Hermano: con sanción al líder, así quedó la placa final de nominados

Cabe destacar que, en esta oportunidad, el politólogo cordobés tenía la posibilidad de auto-fulminarse (otra de las novedades de esta edición), pero eligió no correr el riesgo en placa nuevamente, lo que le valió numerosas críticas en redes sociales. Además, le dio inmunidad a Giuliano "Nano" Vaschetto, quien no parece jugar enteramente del bando del cordobés, pero él no lo sabe.

Gran Hermano, minuto a minuto

Live Blog Post Así quedó la placa final de nominados Al anularse la jugada de Ulises, la placa quedó igual: Brian

Santiago

Andrea

Luz

Chiara

Sandra

Luciana

Jenifer

Live Blog Post Voto negativo el domingo, pero sorpresa para el lunes El domingo se irá uno de los actuales participantes, pero el lunes el resto de la casa irá a placa en voto positivo. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1869942755901784437&partner=&hide_thread=false Santi Del Moro anunció un programa especial para el lunes y una semana distinta Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/uXg8FWmKla — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 20, 2024

Live Blog Post Gran Hermano sanciona a Ulises y no puede salvar El líder fue sancionado por adelantar su jugada. Ulises intentó salvar a Sandra, pero toda su maniobra fue invalidad. "Ulises, advertí varias ocasiones en donde dejás entrever tu decisión, entenderás que no puedo dejar pasar esta situación... Por lo tanto, Ulises, doy por anulado tu derecho de salvar a uno de tus compañeros. Confío en que no volverás a repetirse infracciones de esta naturaleza", aseveró. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1869934235567399337&partner=&hide_thread=false Por comentar sus decisiones antes de tiempo, Ulises fue sancionadoMirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/fixOLrPxpt — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 20, 2024

Live Blog Post Chiara y Jenifer siguen en placa El líder debe definir a quién salvar, y no será a las chicas. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1869927424642658732&partner=&hide_thread=false El líder decide mantener a Jennifer y Chiara en placaMirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/FAZoivTVyo — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 20, 2024

Live Blog Post Ulises sube a placa a Martina En la primera decisión que tomó, el líder Ulises decidió que Martina vaya al teléfono el domingo. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1869920370154738131&partner=&hide_thread=false El líder toma una decisión y sube a Martina a la placa Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/SCXymUEDD0 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 20, 2024

Live Blog Post Cómo votar gratis al nominado que querés que se vaya en Gran Hermano 2025 Se pueden votar de dos maneras al que abandone la casa de Gran Hermano entre los nominados por los jugadores: A través del QR que aparece en pantalla.

GHargentina.com.ar

Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a eliminar.

Live Blog Post PLACA FINAL Los jugadores pasaron el confesionario y definieron los nominados de esta semana: Brian

Santiago

Andrea

Luz

Chiara

Sandra

Luciana

Jenifer Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1869571877057839509?t=Fg6XIptQsk1edotsUUQ8_Q&s=19&partner=&hide_thread=false PLAAAACON Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/jiWek0TyKK — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 19, 2024

Live Blog Post Vota Lourdes 2 votos para Chiara

1 voto para Candela

Live Blog Post Vota Candela 2 votos para Chiara

1 voto para

Live Blog Post Vota Juan Pablo 2 votos para Luz

1 voto para Sandra

Live Blog Post Vota Andrea Los votos anulados por decisión de Renato

Live Blog Post Vota Claudio 2 votos para Luciana

1 voto para Lourdes

Live Blog Post Vota Santiago 2 votos para Jenifer

1 voto para Chiara

Live Blog Post Vota Luz 2 votos para Jenifer

1 voto para Sandra

Live Blog Post Vota Luciana 2 votos para Chiara

1 voto para Jenifer

Live Blog Post Vota Luca 2 votos para Jenifer

1 voto para Chiara

Live Blog Post Vota Sofía 2 votos para Chiara

1 voto para Carlos

Live Blog Post Vota Carlos 2 votos para Luz

1 voto para Luciana

Live Blog Post Vota Ezequiel 2 votos para Luciana

1 voto para Luz

Live Blog Post Vota Martina 2 votos para Sandra

1 voto para Chiara

Live Blog Post Vota Sebastián 2 votos para Chiara

1 voto para Jenifer

Live Blog Post Vota Chiara 2 votos para Sandra

1 voto para Luz

Live Blog Post Vota Giuliano 2 votos para Luciana

1 voto para Sandra

Live Blog Post Vota Chiara 2 votos para Carlos

1 voto Luciana

Live Blog Post Vota Brian 2 votos Sandra

1 voto Jenifer

Live Blog Post Vota Jenifer 2 votos para Luz

1 voto para Sandra

Live Blog Post Vota Ulises 2 votos para Luz

1 voto para Luciana

Live Blog Post Vota Petrona 2 votos para Luz

1 voto para Sandra

Live Blog Post Vota Sandra 2 votos para Luz

1 voto para Carlos

Live Blog Post Comienza la gala de nominación

Live Blog Post Santiago del Moro anunció la doble y triple eliminación Después de la eliminación de Renato Rossini, que abandonó el reality con un récord histórico del reality, los participantes de Gran Hermano recibieron una noticia no muy feliz para sus próximas semanas en la casa: una doble y una triple eliminación. Antes de despedirse de la última entrada, el conductor del reality, Santiago del Moro, deslizó la posibilidad de que más de un participante deba abandonar la casa. "Tarde o temprano va a llegar la doble expulsión, o triple tal vez", dijo sin dar mayores detalles y los hermanitos quedaron con caras de sorpresa. Seguí leyendo esta nota acá del moro gran hermano

Live Blog Post Quiénes son los tres fulminados de esta semana Ya están nominados: Brian , por sanción de Gran Hermano.

, por sanción de Gran Hermano. Santiago , por decisión del líder.

, por decisión del líder. Andrea, por decisión del líder. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1869214702326469055&partner=&hide_thread=false Ulises da su segundo golpe fulminante y elige a Andrea para que este en placa Mirá todo en #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/ETrrOTo2uR — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 18, 2024 No podrá ser nominado: Giuliano, por decisión del líder.

Live Blog Post Ulises Apóstolo es el nuevo líder de la semana Este martes, el cordobés se aseguró el liderazgo semanal tras resultar ganador en un juego de ingenio. Mirá: Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1869189402406129939&partner=&hide_thread=false Con lógica e ingenio, Ulises se queda con el liderazgo de la semanaMirá todo en #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/nQktYwZjs5 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 18, 2024