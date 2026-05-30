Quién se va de Gran Hermano este lunes, según la encuesta de Fefe Bongiorno
La salida de Eduardo Carrera dejó a la casa de Gran Hermano en vilo y, ahora, las encuestas en redes sociales revelaron cuál será el próximo mano a mano.
Las horas previas a una nueva definición en el aislamiento de la pantalla chica se viven con una carga de nerviosismo absoluto. Gran Hermano Generación Dorada ultima los detalles de producción de cara a lo que será su decimoséptima gala de eliminación, programada de manera oficial para este lunes 1 de junio.
En la antesala de la velada, las mediciones informales conducidas por los cronistas que siguen la diaria de la competencia ya arrojaron sus primeras conclusiones y, de acuerdo al rumbo predominante en el universo virtual, el destino del juego se debate en un escenario de extrema paridad entre dos participantes específicas que pelean palmo a palmo por el boleto de salida.
La nómina definitiva de concursantes en peligro de abandono quedó conformada por un total de seis figuras, luego de una semana repleta de cruces verbales y estrategias cruzadas: Brian Sarmiento, Tatiana "Tati" Luna, Catalina "Titi" Tcherkaski, Gladys "La Bomba" Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro quedaron bajo la lupa del escrutinio popular.
Es pertinente recordar que, de forma previa a la cristalización de esta placa, cuatro jugadores lograron respirar aliviados y garantizar su continuidad en el set gracias al respaldo emitido por el voto positivo de los espectadores. Por esta vía, Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Manuel "Manu" Ibero y Yisela "Yipio" Pintos consiguieron el pasaporte para prolongar su estadía en el certamen diario que emite la señal Telefe.
Quién se va este lunes, según la encuesta de Fefe Bongiorno
Tras siete días de un clima de convivencia asfixiante, altercados domésticos y bajo la plena vigencia de la modalidad de voto negativo, el humor social en los teléfonos celulares experimentó un vuelco drástico en el último tramo de la jornada. A raíz de una consulta interactiva lanzada por "Fefe" Bongiorno —considerado el principal analista del programa de convivencia—, la audiencia se volcó en masa a manifestar sus preferencias de expulsión.
Los cómputos de la encuesta arrojaron un escenario de paridad casi milimétrica: Tatiana "Tati" Luna se posicionó al frente de las voluntades de destierro con un 32,9% de los clics, escoltada a una distancia ínfima por Catalina "Titi" Tcherkaski, quien se adueñó de un preocupante 32,3%.
El listado de porcentajes de rechazo continuó con la figura de Gladys "La Bomba" Tucumana consolidada en el tercer peldaño de las votaciones con un 27,6%, en tanto que la alternativa agrupada bajo la etiqueta de "Otros" se ubicó en el cuarto escalafón del muestreo, reteniendo un 7,1% de los sufragios computados en la red social X.
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