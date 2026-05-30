Quién se va de Gran Hermano este lunes, según la encuesta de Fefe Bongiorno

Quién se va este lunes, según la encuesta de Fefe Bongiorno

Tras siete días de un clima de convivencia asfixiante, altercados domésticos y bajo la plena vigencia de la modalidad de voto negativo, el humor social en los teléfonos celulares experimentó un vuelco drástico en el último tramo de la jornada. A raíz de una consulta interactiva lanzada por "Fefe" Bongiorno —considerado el principal analista del programa de convivencia—, la audiencia se volcó en masa a manifestar sus preferencias de expulsión.

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Los cómputos de la encuesta arrojaron un escenario de paridad casi milimétrica: Tatiana "Tati" Luna se posicionó al frente de las voluntades de destierro con un 32,9% de los clics, escoltada a una distancia ínfima por Catalina "Titi" Tcherkaski, quien se adueñó de un preocupante 32,3%.

El listado de porcentajes de rechazo continuó con la figura de Gladys "La Bomba" Tucumana consolidada en el tercer peldaño de las votaciones con un 27,6%, en tanto que la alternativa agrupada bajo la etiqueta de "Otros" se ubicó en el cuarto escalafón del muestreo, reteniendo un 7,1% de los sufragios computados en la red social X.