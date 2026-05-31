Gran Hermano: Lula enganchó a Manu tocándose y contó detalles

Los meses de encierro se acumulan de forma pesada para aquellos concursantes que traspasaron el umbral de la casa la noche en que se dio inicio formal a la temporada, una selecta lista de históricos en la que figura el nombre de Manu Ibero. Lógicamente, las necesidades de índole fisiológica tienden a maximizarse tras semejante cantidad de tiempo en situación de aislamiento y bajo el escrutinio permanente de los lentes de televisión. Frente a este panorama, el exnovio de Zoe Bogach habría intentado generar un instante de privacidad —un bien prácticamente inexistente en esa propiedad— para dar rienda suelta a sus pulsiones biológicas. Todo parece indicar que el joven buscó calmar sus deseos más fogosos en absoluta soledad.