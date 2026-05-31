Gran Hermano: Lula enganchó a Manu tocándose y contó detalles
En el reality de Telefe se vive de todo, pero ahora GH redobló la apuesta y mostró un contenido íntimo que involucra a Manu y a Lula.
Bajo la dinámica de una puerta giratoria que permitió el ingreso de un enjambre compuesto por decenas y decenas de participantes, el reality "Gran Hermano" continúa firme en la pantalla chica. Sin embargo, la convivencia forzada entre perfectos desconocidos se vuelve un escenario cada vez más complejo y cuesta arriba para ese grupo reducido de sobrevivientes que habita el inmueble desde la jornada inaugural.
Los meses de encierro se acumulan de forma pesada para aquellos concursantes que traspasaron el umbral de la casa la noche en que se dio inicio formal a la temporada, una selecta lista de históricos en la que figura el nombre de Manu Ibero. Lógicamente, las necesidades de índole fisiológica tienden a maximizarse tras semejante cantidad de tiempo en situación de aislamiento y bajo el escrutinio permanente de los lentes de televisión. Frente a este panorama, el exnovio de Zoe Bogach habría intentado generar un instante de privacidad —un bien prácticamente inexistente en esa propiedad— para dar rienda suelta a sus pulsiones biológicas. Todo parece indicar que el joven buscó calmar sus deseos más fogosos en absoluta soledad.
A pesar de sus esfuerzos por no ser visto, en pleno acto de complacerse a sí mismo el muchacho fue sorprendido de forma flagrante por Luana Fernández. La participante de cabello oscuro aseguró haberlo enganchado en esa precisa postura y, sin perder un segundo, corrió a ventilar el hallazgo ante su grupo de máxima confianza dentro del juego. Dicha secuencia derivó en una reveladora charla en la que participaron Zunino y Yanina Zilli, orientada a desmenuzar la práctica sexual que venía llevando adelante el rubio en el interior de los dormitorios.
El tenor de la conversación encendió la polémica entre los televidentes que seguían minuciosamente las alternativas de la transmisión en directo a través de las plataformas de streaming. Sin ningún tipo de filtro, Fernández introdujo el debate frente a sus interlocutores con una pregunta sin rodeos: “¿Ayer se estaba paj... Manu?”. Lejos de sembrar dudas sobre el episodio, Zunino respaldó de inmediato la versión de la morocha y revalidó lo acontecido al manifestar: “Para mí sí”.
En el transcurso de ese mismo ida y vuelta entre los estrategas, Yanina Zilli sumó una cuota de desconcierto sobre la conducta del implicado al exteriorizar una serie de interrogantes sobre los ruidos que acompañaban la escena: “¿Habla mientras? ¿Lo escucharon? ¿Para qué habla?“.
Como era de esperarse ante un suceso de semejante calibre en el programa diario de los canales de aire, el fragmento de video que capturó el cónclave fue extraído por los usuarios y se viralizó de manera fulminante en el ecosistema virtual, transformándose en el principal eje de debate y cargándose de memes por parte de los fanáticos del show de convivencia.
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