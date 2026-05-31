Gran Hermano: Zunino y Nenu siguen intentando ocultar sus besos
El reality de Telefe dejó las puertas abiertas a un nuevo amor: Zunino y Nenu finalmente se animaron a ser la nueva pareja de GH. Los detalles.
El termómetro del amor volvió a registrar marcas elevadas en el interior del aislamiento más famoso de la televisión argentina. Con posterioridad a aquel encendido y fogoso primer acercamiento que protagonizaron en el pasillo, justo al salir de la zona de duchas, Franco Zunino y Nenu López tomaron la determinación de edificar un romance de perfil subterráneo en la casa de "Gran Hermano 2026".
No obstante, las intenciones de llevar adelante un vínculo de espaldas a las cámaras y a las miradas ajenas resultaron un absoluto fracaso en la práctica cotidiana; la pareja no consigue contener sus impulsos y se pasa las veinticuatro horas del día repartiéndose mimos por los rincones, lidiando con una propiedad que ofrece escasos márgenes para eludir el control de los demás integrantes del juego.
A pesar de la innegable atracción física que los une, López prefirió poner paños fríos y marcar la cancha de entrada para delimitar las pautas de la convivencia bajo el formato de "Gran Hermano Generación Dorada". Sin rodeos, la rubia le advirtió a su enamorado que “ni siquiera van a dormir juntos”, buscando resguardar su espacio en los dormitorios.
No obstante, en un punto de la conversación, se mostró interesada en explorar la solidez de este lazo afectivo incipiente sometiendo a Zunino a un riguroso interrogatorio acerca del historial amoroso que el joven arrastra con Luana Fernández.
Lejos de esquivar los cuestionamientos o mostrarse incómodo por la consulta de su flamante conquista, el muchacho oriundo de la localidad bonaerense de Berazategui se despachó con munición gruesa contra su antigua aliada, sin manifestar ningún tipo de timidez a pesar de haber incurrido en las mismas conductas que hoy le recrimina a su ex. “Veníamos haciendo las cosas bien y ella tiroteó a toda la casa. Empezó a desconfiar y después a llevar y traer junto con Danelik”, sentenció Franco sin pelos en la lengua.
Posteriormente a este pase de facturas sobre las internas del reality que se emite por canales de aire, el estratega bonaerense apeló a su faceta más seductora para asegurarle total tranquilidad a su compañera de encierro. “Yo no quiero que esto sea forzado ni que te sientas incómoda. De última, esperamos a la noche para que pueda volver a comerte la boca”, le aseveró con tono firme a López, dejando en claro cuáles son sus pretensiones para el corto plazo.
Lejos de aguardar al amparo de la penumbra nocturna para dar rienda suelta al deseo, los novios volvieron a sucumbir ante la química mutua apenas unos minutos más tarde de sellar aquel pacto verbal. El escenario elegido para el reencuentro fue el sector de la piscina climatizada del predio, un espacio que se convirtió en testigo presencial de una seguidilla de besos de un altísimo voltaje erótico.
La intensidad del cruce romántico sumergidos en el agua templada terminó jugándole una pasada un tanto comprometida al participante masculino del programa diario. A raíz de las reacciones físicas naturales derivadas del apasionado momento, Franco se vio en la obligación de permanecer sumergido en el interior de la pileta durante un prolongado lapso de tiempo, esperando que las aguas bajaran su nivel de ebullición antes de reincorporarse frente a la mirada de los otros estrategas de la competencia.
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