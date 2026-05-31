Gran Hermano: Zunino y Nenu siguen intentando ocultar sus besos

Embed - Zunino y Nenu juegan a lo imposible al tratar de ocultar sus besos en Gran Hermano 2026

Posteriormente a este pase de facturas sobre las internas del reality que se emite por canales de aire, el estratega bonaerense apeló a su faceta más seductora para asegurarle total tranquilidad a su compañera de encierro. “Yo no quiero que esto sea forzado ni que te sientas incómoda. De última, esperamos a la noche para que pueda volver a comerte la boca”, le aseveró con tono firme a López, dejando en claro cuáles son sus pretensiones para el corto plazo.

Lejos de aguardar al amparo de la penumbra nocturna para dar rienda suelta al deseo, los novios volvieron a sucumbir ante la química mutua apenas unos minutos más tarde de sellar aquel pacto verbal. El escenario elegido para el reencuentro fue el sector de la piscina climatizada del predio, un espacio que se convirtió en testigo presencial de una seguidilla de besos de un altísimo voltaje erótico.

La intensidad del cruce romántico sumergidos en el agua templada terminó jugándole una pasada un tanto comprometida al participante masculino del programa diario. A raíz de las reacciones físicas naturales derivadas del apasionado momento, Franco se vio en la obligación de permanecer sumergido en el interior de la pileta durante un prolongado lapso de tiempo, esperando que las aguas bajaran su nivel de ebullición antes de reincorporarse frente a la mirada de los otros estrategas de la competencia.