Sorpresa en Gran Hermano: quién es el nuevo eliminado y cómo fue el minuto a minuto

Brian Sarmiento es el nuevo eliminado de Gran Hermano
El exfutbolista perdió ante Yipio en el mano a mano y se despide de la casa.
EN VIVOA pura emoción
El reality de Telefe que conduce Santiago del Moro no tiene freno en lo que a conflictos respecta: avanza el juego y se afianzan las estrategias.
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Gran Hermano Generación Dorada ha demostrado no ser un reality más; es una olla a presión donde los egos chocan y el conflicto es el motor principal. Con la ambición por el premio mayor a flor de piel, los participantes no dan tregua, asegurando que cada gala supere a la anterior en intensidad y contenido.
El pasado miércoles, los hermanitos volvieron al confesionario, pero las piezas del tablero ya se movieron de forma drástica. Por decisión del líder Manuel Ibero, tres jugadores vieron la acción desde afuera: Tamara Paganini fue fulminada y se quedó sin la posibilidad de votar.
En la misma situación están Emanuel Di Gioia y Nazareno Pompei que, aunque no fueron fulminados, Manuel les otorgó el beneficio de la inmunidad, y tampoco pudieron nominar en esta semana.
Por otro lado, la expectativa es máxima tras el reingreso de Solange Abraham, quien ya se encontraba en placa y lista para agitar la convivencia.
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