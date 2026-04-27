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Sorpresa en Gran Hermano: quién es el nuevo eliminado y cómo fue el minuto a minuto

Sorpresa en Gran Hermano: quién es el nuevo eliminado y cómo fue el minuto a minuto
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El reality de Telefe que conduce Santiago del Moro no tiene freno en lo que a conflictos respecta: avanza el juego y se afianzan las estrategias.

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EN VIVO

Gran Hermano Generación Dorada ha demostrado no ser un reality más; es una olla a presión donde los egos chocan y el conflicto es el motor principal. Con la ambición por el premio mayor a flor de piel, los participantes no dan tregua, asegurando que cada gala supere a la anterior en intensidad y contenido.

El pasado miércoles, los hermanitos volvieron al confesionario, pero las piezas del tablero ya se movieron de forma drástica. Por decisión del líder Manuel Ibero, tres jugadores vieron la acción desde afuera: Tamara Paganini fue fulminada y se quedó sin la posibilidad de votar.

En la misma situación están Emanuel Di Gioia y Nazareno Pompei que, aunque no fueron fulminados, Manuel les otorgó el beneficio de la inmunidad, y tampoco pudieron nominar en esta semana.

Por otro lado, la expectativa es máxima tras el reingreso de Solange Abraham, quien ya se encontraba en placa y lista para agitar la convivencia.

Gran Hermano

Gran Hermano EN VIVO: minuto a minuto

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Brian Sarmiento es el nuevo eliminado de Gran Hermano

El exfutbolista perdió ante Yipio en el mano a mano y se despide de la casa.

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Sol sigue en Gran Hermano

Sol Abraham se mantiene una semana más en la casa.

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Danelik sigue en Gran Hermano

La influencer se mantiene al menos una semana más en el certamen.

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Zunino es el primer salvado de la noche

Zunio sigue al menos una semana más en Gran Hermano.

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Cómo quedó la placa tras los salvados del jueves

  • Sol
  • Zunino
  • Yipio
  • Danelik
  • Brian
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Cómo se vota gratis al que querés que se vaya de Gran Hermano

Existen dos maneras de votar sin costo para elegir al participante que deseas que sea eliminado:

  • A través del código QR que aparece en pantalla.
  • Enviando un SMS con la palabra GH al 9009 y respondiendo con el nombre del concursante que se desea eliminar.
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Placa final

Después de pasa por el confesionario, los participantes definieron que los nominados sean los siguientes:

  • Sol
  • Tamara
  • Zilli
  • Danelik
  • Zunino
  • Yipio
  • Daniela
  • Eduardo
  • Brian
Nominados Gran Hermano

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Vota Titi

  • 2 votos para Grecia
  • 1 voto para Zunino
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Vota Lolo

  • 2 votos para Zunino
  • 1 voto para Danelik
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Vota Eduardo

  • 2 votos para Daniela
  • 1 voto para Titi
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Vota Juanicar

  • 2 votos para Zunino
  • 1 voto para Danelik
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Voto Zunino

  • 2 votos para Yipio
  • 1 voto para Juanicar
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Vota Luana

  • 2 votos para: Yipio
  • 1 voto para: Daniela
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Vota Daniela

  • 2 votos para Eduardo
  • 1 voto para Brian
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Vota Yipio

  • 2 votos para Zunino
  • 1 voto para Danelik
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Vota Sol

  • 2 votos para Zunino
  • 1 voto para Zilli
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Vota Manuel (hizo la espontánea)

  • 3 votos para Eduardo
  • 2 votos para Zunino
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Vota Pincoya

  • 2 votos para Brian
  • 1 voto para Eduardo
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Vota Zilli (tiene el beneficio que le dejó Martín)

  • 3 votos para Yipio
  • 2 votos para Daniela
  • 1 voto para Titi
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Vota Danelik

  • 2 votos para Manuel
  • 1 voto para Lolo
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Vota Grecia

  • 2 votos a Zilli
  • 1 voto a Daniela

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Comienza la gala de nominación

Los participantes pasan por el confesionario para armar la placa de nominados de esta semana.

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Martín Rodríguez le dio el beneficio del "3, 2, 1" a Yanina Zilli

De esta manera, la exvedette podrá nominar a tres compañeros: con tres votos al primero, dos al segundo y uno al tercero.

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A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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Segunda jugada de Manuel: dio inmunidad a Nazareno y a Emanuel

Si bien ninguno de estos dos jugadores puede ser nominado, tampoco puede votar. En el caso de Pompei, el exnovio de Zoe Bogach argumentó que no lo quiere en placa nuevamente, tal como ocurrió la semana pasada.

En tanto, al momento de justificar haber elegido a Emanuel dijo: "No lo quiero en esta placa, pero tampoco quiero que vote".

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Manuel fulminó a Tamara como primera jugada de líder

De esta manera, Paganini ya está en placa de nominados y no tiene derecho al voto.

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Brian fulminó a Pincoya, pero le anularon la jugada

El exfutbolista no pudo contener la bronca e hizo "voto cantado" y Gran Hermano no se la dejó pasar: en cuestión de 5 minutos, Pincoya subió a placa y luego bajó.

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Luana ganó la prueba de liderazgo, pero fue sancionada: el nuevo líder es Manuel

Como se sabe, los jugadores no pueden revelar cómo moverán sus fichas una vez que reciben el premio del liderazgo. Luana Fernández rompió esta regla con Franco Zunino y se quedó sin la posibilidad de marcar el pulso de esta nueva placa. En su lugar, asumió el rol Manuel Ibero, quien había sido finalista en la prueba del líder.

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