Picante desde afuera: Andrea del Boca se burló de Brian Sarmiento y encendió la polémica
La actriz reaccionó en redes tras la jugada fallida del exfutbolista en Gran Hermano y no dejó pasar la oportunidad de ironizar sobre su error.
Aunque ya no está dentro de la casa, Andrea del Boca sigue muy atenta a todo lo que ocurre en Gran Hermano y no duda en opinar. En las últimas horas, volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir un mensaje cargado de ironía dirigido a Brian Sarmiento.
Todo se dio luego de que al exjugador le informaran que su fulminante había sido anulada, una situación que lo dejó completamente desconcertado y generó todo tipo de reacciones. La expresión de Brian no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tema de conversación.
Desde sus redes sociales, la actriz decidió sumarse al momento con una publicación que no tardó en viralizarse: “Cine. La fulminante no se puede revelar. Perdió su única fulminante. Esta CM está contentísima”, escribió, dejando en claro su postura.
El mensaje no solo llamó la atención por el contenido, sino también por el contexto: dentro de la casa, ambos habían tenido varios cruces, por lo que la reacción de Andrea no sorprendió a quienes siguieron el reality desde el inicio.
En el video que acompañaba la historia, también se escuchó la risa de su hija, Anna Chiara del Boca, quien se divirtió con la situación. Mientras tanto, la actriz celebraba el momento con aplausos y gritos, evidenciando su satisfacción por el error de su excompañero.
De esta manera, incluso fuera del juego, Andrea del Boca demuestra que sigue siendo una de las protagonistas indirectas del reality, aportando comentarios que rápidamente generan repercusión entre los fanáticos.
Como era de esperarse, el posteo no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde los seguidores del programa tomaron partido y reavivaron la rivalidad entre ambos. Mientras algunos celebraron la ironía de la actriz, otros cuestionaron que continúe opinando sobre el juego desde afuera, manteniendo vigente una tensión que parece lejos de apagarse.
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