Picante desde afuera: Andrea del Boca se burló de Brian Sarmiento y encendió la polémica

En el video que acompañaba la historia, también se escuchó la risa de su hija, Anna Chiara del Boca, quien se divirtió con la situación. Mientras tanto, la actriz celebraba el momento con aplausos y gritos, evidenciando su satisfacción por el error de su excompañero.

De esta manera, incluso fuera del juego, Andrea del Boca demuestra que sigue siendo una de las protagonistas indirectas del reality, aportando comentarios que rápidamente generan repercusión entre los fanáticos.

Como era de esperarse, el posteo no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde los seguidores del programa tomaron partido y reavivaron la rivalidad entre ambos. Mientras algunos celebraron la ironía de la actriz, otros cuestionaron que continúe opinando sobre el juego desde afuera, manteniendo vigente una tensión que parece lejos de apagarse.