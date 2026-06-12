Campanita domó a Andrea del Boca en Gran Hermano: "Debería ser un poco más..."
En una dinámica propuesta por GH, ambas dirimieron un cruce previo y la "brasiguaya" no dejó pasar el momento para ubicar a la actriz.
Recientemente, Andrea del Boca y Steffany Pereira -más conocida como "Campanita"- tuvieron un tenso cruce afuera del baño de la casa de Gran Hermano. Mientras Sol Abraham y Cinzia Francischiello cantaban en la ducha, la actriz dijo a viva voz que "hay gente ridícula". Tras ser interpelada por Campanita, reaccionó mal.
El tema no quedó ahí y, en una dinámica propuesta por el dueño de la casa, lo sucedido volvió a ponerse sobre la mesa: "Me molestó nomás la manera en que ella me dijo, en todo eso, ¿a qué venía lo de la trayectoria? Si todo el mundo conoce su trayectoria", comenzó la joven en el reality de Telefe.
Y añadió: "Es una persona famosa, que conquistó muchas cosas hermosas en su vida y yo creo que ella debería ser una persona más alegre, por lo menos", sostuvo, tras lo cual la reconocida actriz estalló en una desproporcionada risa.
"Las pocas veces que la he escuchado hablar, ella siempre dice cosas negativas, por eso me sorprende. Tantas cosas lindas que ella conquistó...", cerró. Por supuesto, Del Boca actuó con ironía y continuó riéndose de lo que su compañera estaba diciendo.
Quién es Steffy Pereira, la "brasiguaya" que conquista a todos en Gran Hermano
Tras quedarse en la puerta del reality el año pasado, Steffani Pereira finalmente tuvo su ansiada revancha en el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada.
Con una personalidad arrolladora y una historia de resiliencia que conmovió a las redes sociales, la joven sacude día a día la convivencia con su frescura internacional y su fuerte temperamento. Su llamativo "buen humor" permanente altera a muchos en la casa y los espectadores creen que esa es su perfecta estrategia.
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Sangre "brasiguaya": Steffi lleva con orgullo una mezcla cultural única en sus venas. Al ser mitad brasileña y mitad paraguaya, se define como una verdadera "brasiguaya", una fusión que se nota en su carisma, su ritmo y su particular forma de expresarse, lo que aportará un aire completamente nuevo a la casa.
Alegría, vanidad y advertencia: Se describe a sí misma como una mujer sumamente alegre, aunque no teme reconocer que es un poco creída y muy vanidosa. Sin embargo, detrás de su sonrisa y su cuidado aspecto físico se esconde una participante de armas tomar: "Si me buscan, me van a encontrar", sentenció antes de entrar a la casa.
La odisea por un sueño: Para Steffi, este ingreso fue un acto de justicia personal. El año pasado formó parte del multitudinario casting masivo y estuvo dispuesta a todo con tal de entrar, al punto de que "durmió en un cartón" en la vereda para no perder su lugar en la fila. Aunque en esa oportunidad la producción no la eligió, su perseverancia dio frutos y hoy es una de las favoritas del público.
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