Campanita domó a Andrea del Boca en Gran Hermano: "Debería ser un poco más..."

Con una personalidad arrolladora y una historia de resiliencia que conmovió a las redes sociales, la joven sacude día a día la convivencia con su frescura internacional y su fuerte temperamento. Su llamativo "buen humor" permanente altera a muchos en la casa y los espectadores creen que esa es su perfecta estrategia.

Sangre "brasiguaya": Steffi lleva con orgullo una mezcla cultural única en sus venas. Al ser mitad brasileña y mitad paraguaya, se define como una verdadera "brasiguaya", una fusión que se nota en su carisma, su ritmo y su particular forma de expresarse, lo que aportará un aire completamente nuevo a la casa.

Alegría, vanidad y advertencia: Se describe a sí misma como una mujer sumamente alegre, aunque no teme reconocer que es un poco creída y muy vanidosa. Sin embargo, detrás de su sonrisa y su cuidado aspecto físico se esconde una participante de armas tomar: "Si me buscan, me van a encontrar", sentenció antes de entrar a la casa.