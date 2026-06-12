El retoque estético que se hizo Danelik tras Gran Hermano: "Quería parecerme a Megan Fox"

“Acompáñenme a hacer unas toqueteadas en la cara. Me estoy por hacer los labios y un Foxy Eyes con hilos tensores. Esto me va a doler un montón, pero vamos a vivir la experiencia juntos”, comenzó diciendo mientras se dirigía al consultorio.

Más tarde, mostró parte del trabajo realizado por la profesional que la atendió. En las imágenes se observa cómo le aplicaron anestesia en distintas zonas del rostro antes de colocar los hilos tensores destinados a elevar la mirada y definir el contorno de las cejas.

Una vez finalizado el tratamiento, Danelik compartió sus primeras impresiones sobre el resultado y reconoció que todavía sentía algunas molestias producto de la intervención.

“Así es como quedé. No puedo hacer muchos gestos porque me tira y me duele. Hasta ahora me encanta el resultado”, contó sobre sus sensaciones al respecto y compartió un video de cómo quedó actualmente.

Lejos de dar por terminado su proceso de cambios estéticos, la ex participante del reality también dejó abierta la posibilidad de realizarse una nueva intervención en el futuro: “Creo que me voy a operar la nariz”.