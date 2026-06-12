El retoque estético que se hizo Danelik tras Gran Hermano: "Quería parecerme a Megan Fox"
La ex Gran Hermano reveló las intervenciones que realizó en su rostro y no pasó desapercibida. Los detalles en la nota.
Tras su paso por Gran Hermano Generación Dorada, Danelik volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar una transformación estética que decidió realizarse en el rostro. La influencer compartió el proceso en sus redes sociales y explicó los motivos detrás de los retoques que eligió hacerse.
La joven tucumana, que recientemente se reencontró con Brian Sarmiento luego de su segunda salida del reality, se mostró entusiasmada con los resultados y decidió documentar cada etapa del procedimiento para sus seguidores.
A través de un video, contó que se sometería a un tratamiento de Foxy Eyes con hilos tensores y a un retoque en los labios. Además de mostrar imágenes de la intervención, reveló cuál era el efecto que buscaba conseguir.
“¿No me ven algo raro en la cara? Me reporto después de 4 días porque estuve desaparecida. Estuve con mi marido y me hice un tratamiento en la cara para parecerme a Megan Fox”, comentó después de haber desaparecido durante algunos días de la red.
¿Cómo fue el cambio estético que se hizo Danelik tras Gran Hermano?
La creadora de contenido comenzó registrando los momentos previos al procedimiento y explicó qué modificaciones planeaba realizarse.
“Acompáñenme a hacer unas toqueteadas en la cara. Me estoy por hacer los labios y un Foxy Eyes con hilos tensores. Esto me va a doler un montón, pero vamos a vivir la experiencia juntos”, comenzó diciendo mientras se dirigía al consultorio.
Más tarde, mostró parte del trabajo realizado por la profesional que la atendió. En las imágenes se observa cómo le aplicaron anestesia en distintas zonas del rostro antes de colocar los hilos tensores destinados a elevar la mirada y definir el contorno de las cejas.
Una vez finalizado el tratamiento, Danelik compartió sus primeras impresiones sobre el resultado y reconoció que todavía sentía algunas molestias producto de la intervención.
“Así es como quedé. No puedo hacer muchos gestos porque me tira y me duele. Hasta ahora me encanta el resultado”, contó sobre sus sensaciones al respecto y compartió un video de cómo quedó actualmente.
Lejos de dar por terminado su proceso de cambios estéticos, la ex participante del reality también dejó abierta la posibilidad de realizarse una nueva intervención en el futuro: “Creo que me voy a operar la nariz”.
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