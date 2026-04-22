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Gran Hermano EN VIVO: seguí el minuto a minuto de la casa más famosa del país

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El reality de Telefe que conduce Santiago del Moro no tiene freno en lo que a conflictos respecta: avanza el juego y se afianzan las estrategias.

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Gran Hermano Generación Dorada ha demostrado no ser un reality más; es una olla a presión donde los egos chocan y el conflicto es el motor principal. Con la ambición por el premio mayor a flor de piel, los participantes no dan tregua, asegurando que cada gala supere a la anterior en intensidad y contenido.

Este miércoles, los hermanitos vuelven al confesionario, pero las piezas del tablero ya se movieron de forma drástica. Por decisión del líder Manuel Ibero, tres jugadores verán la acción desde afuera: Tamara Paganini fue fulminada y se quedó sin la posibilidad de votar.

En la misma situación están Emanuel Di Gioia y Nazareno Pompei que, aunque no fueron fulminados, sino que Manuel les otorgó el beneficio de la inmunidad, tampoco podrán nominar en esta semana.

Por otro lado, la expectativa es máxima tras el reingreso de Solange Abraham, quien ya se encuentra en placa y lista para agitar la convivencia.

Sin embargo, la gran ventaja de la noche la tiene Yanina Zilli. Gracias al beneficio del "3, 2, 1" cedido por el último eliminado, Martín Rodríguez, la exvedette tendrá un peso determinante en la conformación de la placa final al repartir seis votos en lugar de los tres habituales.

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Gran Hermano EN VIVO: minuto a minuto

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Martín Rodríguez le dio el beneficio del "3, 2, 1" a Yanina Zilli

De esta manera, la exvedette podrá nominar a tres compañeros: con tres votos al primero, dos al segundo y uno al tercero.

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A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

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Segunda jugada de Manuel: dio inmunidad a Nazareno y a Emanuel

Si bien ninguno de estos dos jugadores puede ser nominado, tampoco puede votar. En el caso de Pompei, el exnovio de Zoe Bogach argumentó que no lo quiere en placa nuevamente, tal como ocurrió la semana pasada.

En tanto, al momento de justificar haber elegido a Emanuel dijo: "No lo quiero en esta placa, pero tampoco quiero que vote".

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Manuel fulminó a Tamara como primera jugada de líder

De esta manera, Paganini ya está en placa de nominados y no tiene derecho al voto.

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Brian fulminó a Pincoya, pero le anularon la jugada

El exfutbolista no pudo contener la bronca e hizo "voto cantado" y Gran Hermano no se la dejó pasar: en cuestión de 5 minutos, Pincoya subió a placa y luego bajó.

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Luana ganó la prueba de liderazgo, pero fue sancionada: el nuevo líder es Manuel

Como se sabe, los jugadores no pueden revelar cómo moverán sus fichas una vez que reciben el premio del liderazgo. Luana Fernández rompió esta regla con Franco Zunino y se quedó sin la posibilidad de marcar el pulso de esta nueva placa. En su lugar, asumió el rol Manuel Ibero, quien había sido finalista en la prueba del líder.

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