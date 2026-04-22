Gran Hermano EN VIVO: seguí el minuto a minuto de la casa más famosa del país

Martín Rodríguez le dio el beneficio del "3, 2, 1" a Yanina Zilli
De esta manera, la exvedette podrá nominar a tres compañeros: con tres votos al primero, dos al segundo y uno al tercero.
EN VIVOA pura emoción
El reality de Telefe que conduce Santiago del Moro no tiene freno en lo que a conflictos respecta: avanza el juego y se afianzan las estrategias.
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Gran Hermano Generación Dorada ha demostrado no ser un reality más; es una olla a presión donde los egos chocan y el conflicto es el motor principal. Con la ambición por el premio mayor a flor de piel, los participantes no dan tregua, asegurando que cada gala supere a la anterior en intensidad y contenido.
Este miércoles, los hermanitos vuelven al confesionario, pero las piezas del tablero ya se movieron de forma drástica. Por decisión del líder Manuel Ibero, tres jugadores verán la acción desde afuera: Tamara Paganini fue fulminada y se quedó sin la posibilidad de votar.
En la misma situación están Emanuel Di Gioia y Nazareno Pompei que, aunque no fueron fulminados, sino que Manuel les otorgó el beneficio de la inmunidad, tampoco podrán nominar en esta semana.
Por otro lado, la expectativa es máxima tras el reingreso de Solange Abraham, quien ya se encuentra en placa y lista para agitar la convivencia.
Sin embargo, la gran ventaja de la noche la tiene Yanina Zilli. Gracias al beneficio del "3, 2, 1" cedido por el último eliminado, Martín Rodríguez, la exvedette tendrá un peso determinante en la conformación de la placa final al repartir seis votos en lugar de los tres habituales.
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