Gran Hermano: el líder Marcos sorprendió con su salvación

Live Blog Post

Últimas palabras de Marcos antes de la salvación

Sobre Romina: "Siento que trabaja mucho para ayudar a las otras personas. Juega mucho ese papel acá adentro, tiene detalles que hacen que la convivencia sea más linda".

Sobre Julieta: "Me hace reír mucho y me parece una persona muy linda. No tiene miedo a lo que le puedan decir".