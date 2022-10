Juan contó quién es el que peor le cae en la casa de Gran Hermano

“Me siento bien, tengo buena vibra ahora porque me doy cuenta de que ya dependo de la gente. Ellos deciden si quieren que me quede o no”, aseguró el participante, que fuera de la casa trabaja como taxista y tiene dos hijos.

Pero lejos de intentar conciliar la paz con los otros participantes, Juan empezó a nombrar uno por uno quiénes son los que peor le caen, con quienes incluso ya no soporta pasar tiempo: “Hay gente que me cae muy mal acá adentro. Me cae mal el cordobés (Maximiliano Giudici), Alexis Quiroga, Marcos Ginocchio, Thiago Medina. No tienen respeto por nada, entonces ya me molesta escuchar sus voces”.