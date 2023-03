Gran Hermano: la actitud de la novia de Marcos que provoca repudio en las redes

“Justamente fue que yo entré a la casa y no estábamos de novios. Adentro, hablé con mi hermana y le dije que la extrañaba, que quería verla cuando saliera. Mi hermana le contó y vino. Todavía no tuvimos tiempo ni nada”, confesó el joven, que no puede definir la relación con Illescas porque quedaron cosas por hablar.

En este marco, los fanáticos de ‘Marculi’, el nombre con el que vinculan a Marcos y Poggio, comenzaron a buscar a la salteña en las redes y encontraron que puso ‘likes’ a varios mensajes de Twitter en contra de la tercera finalista de Gran Hermano.

“Es frívola, hueca, no tiene sentido común y ahora agregamos lo de los animales. ¿De verdad quieren eso para Marcos? Dejen de shippearlo. Ojalá cuando salga tenga esa charla que necesita con su ex y si tienen que solucionar sus problemas, lo hagan”, escribió una seguidora y Julieta, la salteña, lo compartió en su perfil.