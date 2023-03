Julieta y Romina destruyeron a Marcos por ocultar a su novia en Gran Hermano

“Es una señorita”, afirmó Romina en “A la Barbarossa”. Esto puso en duda al ganador de Gran Hermano, por lo que aclaró: “No sé si Marcos mintió o no, pero quiero recalcarlo porque a ella no se lo recalcó como mujer”.

Ante esto, Analía Franchín saltó y le explicó que “si lo omitió, no estaba obligado a contarlo”. Y la exdiputada le recordó: “Bueno, a mí me mataron por decir que yo estaba separada. Si yo lo hubiese ocultado, me hubieran dicho de todo”.

Pero la opinión más buscada era la de Julieta, a quien le habían creado un romance ficticio con Marcos, y expresó: “Me parece raro que no haya ido a ninguna gala y aparezca en la final. Si vos querés cuidar a tu pareja, la relación, justo en la final...”.

Qué dijo Marcos de Gran Hermano sobre su novia

Tras consagrarse campeón de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio se reencontró con su novia, la cual ocultó durante los cinco meses que estuvo en la casa. Esa bomba desató una gran discusión en las redes sociales que terminó por zanjarse durante el debate que ocurrió el martes, cuando Robertito Funes Ugarte - que ocupó el rol de conductor ante la ausencia de Santiago del Moro, quien dio inicio a sus vacaciones tras la final- disparó: “La Argentina quiere saber si Marcos tiene novia y si esa novia se llama Julieta”.

“Justamente fue que yo entré a la casa y no estábamos de novios. Adentro, hablé con mi hermana (Valentina, quien entró a la casa en la tanda de familiares) y le dije que la extrañaba, que quería verla cuando saliera. Mi hermana le contó y vino. Todavía no tuvimos tiempo ni nada”, admitió. Cuando le preguntaron si le pediría nuevamente de ser su novia, simplemente dijo que “todavía tienen que hablar”.