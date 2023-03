Misterio develado: quién es Julieta, la novia oculta de Marcos, ganador de Gran Hermano

Marisa Brel, panelista de El Debate de Gran Hermano, identificó a la pareja del salteño luego del último programa y se sacó una foto con ella. "La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió", escribió en Twitter.