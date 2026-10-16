Guillermo Lobo y Lorena Maciel se quebraron al aire en TN al recordar a Fernando Confessore
Los conductores de TN no pudieron contener las lágrimas al homenajear en vivo a su histórico compañero y amigo, quien falleció sorpresivamente a los 58 años.
El dolor por la trágica muerte de Fernando Confessore continúa calando hondo en los pasillos de la televisión y de TN. Durante el inicio de su habitual segmento informativo en la pantalla, los conductores Guillermo Lobo y Lorena Maciel se quebraron al aire al recordar con profunda emoción al histórico meteorólogo.
El desconsuelo en vivo y la emotiva despedida de Guillermo Lobo y Lorena Maciel
Con la voz visiblemente entrecortada, Lobo decidió homenajear a su amigo mostrando el sector específico detrás de las cámaras donde el especialista se sentaba a esperar su turno para dar los datos del pronóstico del tiempo. "Esta es tu familia, Fer, también. Te queremos mucho, Tano cabrón", expresó el periodista, despidiendo a su colega entre lágrimas. A su lado, Maciel se sumó al sentido homenaje destacando la calidad humana del pronosticador: "Fue un gran familiero y un gran hijo. Cuidó a todos".
El desconsuelo de la dupla televisiva también se había manifestado previamente a través de las redes sociales. En sus perfiles personales, ambos conductores compartieron imágenes de los inicios de Todo Noticias para darle el último adiós a su compañero.
"Vi crecer a tu familia y vos a la mía. Hace 33 años que compartimos juntos casi 3 horas por día. Empezamos juntos en TN. Tantos sueños, tantos miedos, tantas ilusiones", repasó Lobo en su publicación. Por su parte, Maciel reconoció la dificultad de asimilar la pérdida del investigador científico: "Todavía me niego a pensar que ya no vamos a compartir más nada. Me duele tu pronta partida".
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