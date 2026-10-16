Guillermo Lobo y Lorena Maciel se quebraron al aire en TN al recordar a Fernando Confessore

El desconsuelo en vivo y la emotiva despedida de Guillermo Lobo y Lorena Maciel

Con la voz visiblemente entrecortada, Lobo decidió homenajear a su amigo mostrando el sector específico detrás de las cámaras donde el especialista se sentaba a esperar su turno para dar los datos del pronóstico del tiempo. "Esta es tu familia, Fer, también. Te queremos mucho, Tano cabrón", expresó el periodista, despidiendo a su colega entre lágrimas. A su lado, Maciel se sumó al sentido homenaje destacando la calidad humana del pronosticador: "Fue un gran familiero y un gran hijo. Cuidó a todos".