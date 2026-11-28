De qué murió el periodista de TN Javier Lozano
El destacado cronista luchaba contra una grave enfermedad que había deteriorado su salud en los últimos meses.
El periodista Javier Lozano, histórico cronista y productor de TN y eltrece, murió este sábado a los 66 años a causa de un cáncer de riñón que deterioró su salud en los últimos meses.
Lozano ingresó a TN en 1987, donde comenzó a trabajar como cronista acreditado en Tribunales.
Además, el periodista fue productor de Telenoche, estuvo acreditado en Casa Rosada, el Congreso de la Nación, y desde 2020 se desempeñaba como editor en TN.com.ar.
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