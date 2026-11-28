Murió Javier Lozano, periodista de TN
El reconocido cronista falleció tras luchar contra una grave enfermedad.
El destacado periodista de TN y eltrece Javier Lozano murió este sábado a los 66 años.
De acuerdo con lo confirmado por la señal de noticias, Lozano falleció tras luchar contra un cáncer de riñón que había deteriorado su salud en los últimos meses.
El recientemente fallecido periodista había ingresado a TN en 1987, cuando dio sus primeros pasos como cronista acreditado en Tribunales.
Lozano también se desempeñó Casa de Gobierno y en el Congreso de la Nación, además de trabajar como productor del noticiero Telenoche durante la década del '90.
En 2020, durante la pandemia, dejó las coberturas en la calle para sumarse como editor y jefe de redacción del portal web de TN, cumpliendo su anhelo vinculado a su formación en el periodismo gráfico.
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